Поліція проводить розслідування, щоправда, не знає, що потім буде робити з винуватцями.

Зі схилу гори в німецькій Баварії зникла двометрова фалічна скульптура. За даним фактом поліція проводить розслідування. Хоча правоохоронці не знають, що робитимуть, якщо знайдуть винних.

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«Ми не знаємо, чи є це кримінальним злочином чи ні», – заявив представник поліції Хольгер Стабік.

За його словами, буде складно визначити, хто може бути постраждалою стороною у справі, оскільки у статуї немає власника.

Мер сусіднього Реттенберга Ніколаус Вайссінджер назвав зникнення скульптури «ганьбою».

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Дерев'яна скульптура з'явилася на горі Грюнтен близько чотирьох років тому.

Ніхто не знає, хто її встановив. За однією з теорій, це зробили жителі Реттенберга на честь святкування 1 травня.

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Автор: УНІАН