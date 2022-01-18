Комаровський називав себе й раніше лохом, бо довірився новій владі.

Український лікар і блогер Євген Комаровський зробив дивну заяву, назвавши себе та інтерв’юера "лохами".

Про це йшлося в інтерв'ю Комаровського Дмитру Гордону, опублікованому в Telegram-каналі видання "Гордон"

Раніше з Гордоном зустрівся екс-глава ОП Андрій Богдан, під час інтерв’ю колишній топ-чиновник підтвердив у жартівливій формі, що і йому, і журналісту, мовляв, загрожує в’язниця.

Гордон взяв чергове інтерв’ю у Євгена Комаровського, з яким неодноразово зустрічався в ефірах українських телеканалів. А два місяці тому лікар вже навідувався у студію самого телеведучого в такому ж форматі.

Під час попередньої розмови автор і гість програми заявили, що вони – "лохи", бо довірилися новій владі.

Цього разу Гордон і Комаровський знову порушили стару тему довіри, з’ясовуючи своє становище.

Гордон: Скажіть, ми – лохи? Чи не лохи? Я повинен це з’ясувати для себе.

Комаровський: Ти – лох.

Гордон: А ви?

Комаровський: І я – лох. Але ми з різних причин.

Гордон: Але ми розкаяні лохи?

Комаровський: Та ні. Каятися… розкаюються у злочинах. А тут… у нас не було вибору.

Гордон:… Ну, ми нормальні лохи. Ну, не кінчені?

Комаровський: Ні, до слова "лох" вживається "лох конкретний". Я звичайний, а ти – конкретний.

Гордон: То все ж таки конкретний…

Комаровський: У порівнянні з тим, що зробив я… Я просто постояв поряд, а ти на три години інтерв’ю зробив. Розумієш? Тому вибач.

Раніше Гордон вмовляв Комаровського податися у президенти.

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