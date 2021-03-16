Врешті порушнику вдалося обдурити патрульних і втекти.

Патрульні Києва намагалися спіймати працівника кур’єрської служби за порушення правил дорожнього руху, але тривале переслідування для копів закінчилося безрезультатно.

Інцидент трапився на жвавій Дніпровській набережній.

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Спершу поліція зупинила водія скутера, однак йому вдалося звільнитися. Він сів на мопед і втік. Копи не здавалися і якийсь час переслідували кур’єра.

На одному з перехресть чоловіка майже вдалось схопити, втім, порушник не розгубився і повернув двоколісник начебто назад.

Спантеличені копи теж повернули, однак не простежили, що кур’єр їх обдурив: повернувши, чоловік насправді просто ще раз об'їхав колону автомобілів і вже вільно виїхав на дорогу.

На інцидент відреагував заступник глави МЗС Антон Геращенко. У Facebook він назвав кур’єра «злісним порушником».

«З огляду на те, що процес затримання міг призвести до ДТП, патрульні ухвалили рішення зупинити переслідування», – стверджує Геращенко.

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Автор: Яна Ставська