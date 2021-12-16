Врятувати авто не вдалося.

У місті Ірпінь Київської області біля Водоканалу вщент згоріла маршрутка.

Пожежа сталася зранку в четвер, 16 грудня. За інформацією УНІАН, загорівся пасажирський маршрутний автобус №379 сполученням "Ірпінь - Академмістечко".

Як повідомляє "Київ Оперативний", на місце прибули рятувальники. Інформації про постраждалих поки немає.

Щойно в місті Ірпінь, біля Водоканалу, вщент згорів маршрутний автобус... Рятувальники приїхали доволі швидко, але маршрутку це, на жаль, не врятувало. Сподіваємося, що ніхто не постраждав. Уточнюємо", - йдеться в повідомленні.

Інші надзвичайні ситуації з маршрутками в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові на зупинці вщент згоріла маршрутка. Також маршрутка палала в центрі Чернівців: вогонь охопив салон за лічені хвилини. У Києві маршрутка загорілася на ходу, при цьому вогнегасника в салоні не було. А в Одесі у маршрутки з пасажирами під час руху відпало колесо.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова