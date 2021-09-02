Чоловік неправильно під'єднав водопровідну трубу.

У Кропивницькому двадцять багатоквартирних будинків залишилися без газу через помилку майстра.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Чоловік міняв водонагрівач і під'єднав водопровідну трубу до газопроводу. Утворилася пробка. Працівникам ДЖКГ вже два дні доводиться відрами зціджувати воду.

"Ремонт робили у квартирі. Зняли колонку і поставили її назад. І неправильно під'єднали", - розповів начальник аварійної служби Сергій Коваленко.

Читайте такожАлігатор спробував з'їсти дрон та поплатився: вірусне відеоЖителі квартири, в якій працював майстер, відмовляються пояснювати подію.

Газівники збираються подавати до суду на винуватців, щоб отримати компенсацію за збитки.

Комунальники кажуть, що газ можуть увімкнути тільки завтра ввечері.

Нагадаємо, раніше киян попередили про загрозу "зльоту" тарифів на тепло і гарячу воду.

Автор: Людмила Жерновська