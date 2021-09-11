За допомогою спецобладнання рятувальники обрізали обручку, звільнивши набряклий палець жінки.

Українські рятувальники не лише гасять пожежі, а й допомагають людям, які потрапили в нестандартні ситуації і не в змозі з ними впоратися.

Так, сьогодні у Мелітополі до рятувальників звернулася жінка, яка не змогла зняти каблучку з набряклого пальця.

Як повідомили у ДСНС Запорізької області, рятувальники прибули на виклик на вулицю Гоголя близько сьомої ранку. Жінка, яка звернулася по допомогу, потрапила у нетипову пастку. Жінка надягла каблучку і її палець почав набрякати. За лічені хвилини вона вже не могла самостійно зняти прикрасу.

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За допомогою спецобладнання рятувальники обрізали обручку, звільнивши палець жінки.

Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 4 чоловіки особового складу.

Нагадаємо, як писав УНІАН, на Сумщині хлопчик намагався пролізти через паркан та застряг. Судячи з усього, дитина не врахувала, що виросла за літо. Школяр вже не зміг визволитися самостійно, йому на допомогу прийшли рятувальники.

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Автор: Вікторія Гордієнко