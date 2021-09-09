Пожежа в Києві трапилася у Святошинському районі. Вогонь приборкали у четвер близько 5 ранку.

У Святошинському районі Києва згорів двоповерховий приватний будинок на вул. Садовій та припарковані поруч три машини. Під час розвідки на вході в будинок рятувальники знайшли чоловіка, який був у вкрай важкому стані, бійці передали його медпрацівникам.

Постраждалого чоловіка госпіталізували, у нього опіки 2-3 ступеню, повідомили у Головному управлінні ДСНС в м. Києві.

Згідно з інформацією рятувальників, повідомлення про пожежу у будинку надійшло до Служби порятунку 101 у четвер, 9 вересня, о 02:21.

Вогнеборці, прибулі до будинку, встановили, що загоряння виникло на другому поверсі, а потім вогонь розповсюдився на перший поверх та на три автомобілі, які були припарковані поруч.

Бійці приступили до гасіння пожежі. О 03:55 пожежу було локалізовано на площі 150 кв. м, а о 04:36 – ліквідовано.

На місці події задіяли шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Працювали 18 осіб особового складу.

Обставини вогняної надзвичайної події має встановити слідство.

Нагадаємо, на початку квітня в Оболонському районі Києва сталася масштабна пожежа. Загоряння сталося навпроти парку "Наталка".

Журналісти з’ясували, що горіли плавучі дачі, й вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.

Автори: Інна Андаліцька, Екатерина Присяжнюк