Активісти будуть викупати корову з бійні, за неї вони заплатять майже 35 тисяч гривень.

У Польщі ЛГБТ-активісти рятують корову, яку називають "транссексуалом". Тварина нібито відчуває себе биком, а її власник хотів відправити її на бійню.

Про це повідомляє InPoland.

Так, активісти ЛГБТ-спільности дізналися, що у Мазурах живе корова, яку хочуть віддати на забій. Тварина схожа на бика. Окрім цього, корова народилася безплідною та не могла принести користі та прибутку. Саме тому власник худоби вирішив від неї позбутися.

Проте активісти вирішили, що корова нібито відчуває себе биком. Вони також вважать, що тварина є "транссексуалом", тому вирішили її рятувати.

Активісти хотіли викупити корову, проте це коштувало недешево - за тварину та її транспортування потрібно віддати 5 тисяч злотих (приблизно 35 тисяч гривень). Тому вони запустили збір коштів на спеціальному сайті.

"Це історія трансфобії, настільки глибокої, що виходить за рамки жанрових ліній. На фермі у Вармії народилися незвичайні телята, близнюки. Одна з них — телиця, але вона схожа на бика і ніколи не зможе розмножитися. Власник називає її "трансвеститом". Йому так соромно, що спочатку навіть не хотів її продати, а відправити на бійню. Щоб в очі не пекло, щоб зникла. Нарешті мені вдалося змусити його продати її", - вказано на сайті, де для корови збирають кошти.

Згодом ЛГБТ-активісти назбирали необхідну суму. Тепер вони будуть викупати корову з бійні.

"Найкращий дім у світі чекає на корову з власним пасовищем, свободою, любов’ю та другом", - такі умови обіцяють активісти для корови.

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