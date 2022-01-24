Польські правоохоронні органи розглядають версію вбивства.

У польському місті Лодзь помер 28-річний Юрій Шляхтин з Тернополя. Чоловік працював кухарем в одному з місцевих закладів харчування.

За інформацією ТСН, громадянин України помер за невстановлених обставин. Смерть настала, коли чоловік перебував у житловому приміщенні. Причини смерті заробітчанина встановлюються, його тіло було відправлено на судово-медичну експертизу.

З джерел ТСН стало відомо, що польські правоохоронці розглядають версію вбивства.

Читайте такожУ Польщі зупинили автобус із нетверезим водієм, який віз людей до України (фото)

Відомо, що Юрій Шляхтин перебував у Польщі на заробітках, а вдома у нього залишилися двоє неповнолітніх дітей і дружина.

"Спільними силами збираємо дружині кошти, щоб доставити тіло Юрія в Україну. Потрібно зібрати 1550 євро. У цю суму входить придбання труни, бальзамування, одяг, транспортування тіла з Лодзя в Тернопіль, оформлення необхідних документів", — розповів директор похоронного агентства Денис Матейко.

Вас також можуть зацікавити новини: