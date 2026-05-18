Археологи були вражені знайденим під стародавньою дорогою запечатаним саркофагом

Ділянка розміром приблизно 13 на 10 метрів щосезону була плідним місцем для пошуків скарбів для вчених.

Стародавнє місто Луксор в Єгипті знову підготувало вражаючий сюрприз. Саме коли археологи думали, що бачили все, на світ з'явилася ще одна таємниця, що ховалася глибоко під пісками, - проливаючи нове світло на період Нового царства Стародавнього Єгипту та викликаючи хвилю захоплення серед дослідників та любителів історії по всьому світу. Про це пише Futura Sciences.

Група єгиптологів зі Страсбурзького університету завершила свої польові роботи в Луксорі, Єгипет (історично відомому як Фіви). Вони проводили розкопки неподалік від процесійної дороги Тутмоса III, фараона Єгипту 18-ї династії.

Незадовго до завершення експедиції удача (і багато терплячих розкопок) були на їхньому боці: єгипетські археологи, які працювали разом із французькими фахівцями, натрапили на запечатаний саркофаг, похований на глибині близько 8 метрів під поверхнею стародавньої дороги, яка колись вела прямо до вражаючого храму Тутмоса III.

Цікаво, що археологічна ділянка, розміром приблизно 13 на 10 метрів, кожного сезону була плідним місцем для пошуків скарбів для команди зі Страсбурга. Ще у 2018 та 2019 роках тут було виявлено п'ять саркофагів, кожен з яких датувався періодом до правління Тутмоса III. Фредерік Колін, директор Інституту єгиптології Страсбурзького університету та керівник розкопок, пояснив:

"Кожного разу це були перепоховані саркофаги. Первісні поховання, розташовані прямо на шляху процесійної дороги Тутмоса III, мабуть, були ретельно перенесені робітниками, відповідальними за будівництво цього церемоніального маршруту".

Важливо, що більшість знахідок знаходяться не на своїх первинних місцях поховання, але вони все ж дають захоплююче уявлення про похоронні обряди та стародавнє містобудування. Виявляється, стародавні будівельні бригади виявляли велику повагу до померлих - навіть призупиняючи монументальні роботи, щоб перепоховати тіла, коли це було необхідно.

Таємниця шостого саркофага

Як зазначає Колін, перші п'ять перепохованих саркофагів супроводжувалися значними похоронними речами - дарами та предметами, поміщеними до померлих, щоб допомогти їм у дорозі до потойбічного життя. Але цей нещодавно знайдений, шостий саркофаг, схоже, позбавлений таких почестей. Розгадка цієї таємниці повинна почекати до наступної запланованої експедиції, коли археологи планують нарешті відкрити запечатану труну.

Через брак часу дослідникам довелося залишити саркофаг недоторканим і нерозкритим. Проте цікавість взяла гору, і одному з дослідників вдалося зазирнути крізь невеликий отвір у камені, підтвердивши наявність усередині людського тіла, загорнутого в лляну тканину. Однак точна особистість цієї людини ще деякий час залишиться в таємниці.

Відзначається, що коли команда повернеться, розкриття запечатаного саркофага може дати важливі відомості про похоронні та антропологічні практики 3400-річної давнини, на зорі Нового царства Єгипту.

