Стовп був встановлений в 1997 році із заявленим терміном експлуатації в 50 років, але не простояв навіть половину належного терміну.

У лютому в японському місті Судзука в префектурі Міе впав шестиметровий стовп зі світлофором.

Про це повідомляє видання SoraNews24.

Стовп був встановлений в 1997 році із заявленим терміном експлуатації в 50 років, але не простояв навіть половину належного терміну.

Справа в тому, що місцеві жителі протягом багатьох років вигулювали собак поруч зі світлофором, який став улюбленим туалетом для чотирилапих. Також з'ясувалося, що на протилежному боці вулиці стояв точно такий же стовп - і він був у повному порядку.

Вчені з поліцейської лабораторії перевірили обидва стовпи на наявність сечовини: з'ясувалося, що на стовпі, що впав, її було у вісім разів більше. А на землі навколо нього - і зовсім в 42 рази більше, ніж на землі біля стовпа, який залишився стояти.

Було встановлено, що причиною падіння конструкції стала сильна корозія металу в основі стовпа, викликана собачою сечовиною.

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Автор: Олег Давигора