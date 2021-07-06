65-річний пенсіонер розповів поліції, що сидів на унітазі, коли відчув "щипок в області геніталій".

В австрійському місті Грац пітон виплив з унітаза і вкусив чоловіка за геніталії.

Про це повідомляє Sky News.

65-річний пенсіонер розповів поліції, що сидів на унітазі, коли відчув «щипок в області геніталій». Виявилося, що пітон пробрався в його туалет по каналізаційних трубах з квартири свого господаря, який живе в тому ж будинку. На щастя, укус був незначним.

Спеціаліст з вилову рептилій, якого викликали рятувальники, витяг пітона з унітаза і передав власнику.

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Кривдником австрійця виявився півтораметровий сітчастий пітон. Ці змії водяться в Південній і Південно-Східній Азії і вважаються найбільшими у світі. Їх довжина може перевищувати сім метрів.

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Автор: Денис Прядко