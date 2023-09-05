Йдеться про останки "отця Різдва" святого Миколая Мирлікійського - відомого у багатьох країнах Європи, як Святий Миколай або Санта-Клаус.

В Ірландії увага прикута до середньовічного міста Ньютаун Джерпойнт, де за чутками могли поховати "батька" Різдва Санта-Клауса, також відомого, як Миколай Мирлікійський (Чудотворець).

Йдеться про містечко, яке люди покинули о 17 сторіччі після епідемій хвороб та низки насильницьких війн, що вирували в Європі. Воно спустошене вже понад 300 років, пише The Sun.

Єдині мешканці цією місцини - Мейв та Джо О'Коннелли. Вони є власниками Джерпойнт Парку - діючої ферми, яка належить до об'єктів культурної спадщини. На її території розташовано близько 27 будівель, разом зі стародавнім будинком місцевого суду, вовняною фабрикою та пивоварнею.

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Однак "родзинкою" ферми є не це. За чутками, саме тут був похований справжній Санта-Клаус - Святий Миколай, створений з образу єпископа періоду раннього християнства Миколая Мирлікійського (вважається, що святий жив о 4 столітті нашої ери).

Життя Миколая Мирлікійського пов'язують зі стародавнім грецьким містом Міра (територія сучасної Туреччини, місто Анталія). Його називають "батьком" Різдва: за життя єпископ творив чудеса та обдаровував подарунками бідних, з чого пізніше у різних країнах Європи поширилася легенда, пов'язана з відомим святом.

Спершу святий був похований в Мірі у 343 році нашої ери. Однак під час хрестових походів нормандські паломники розграбували його могилу та викрали останки святого.

Вважається, що кілька кісток Миколая перевезли до Ірландії та заховали на території церкви Джерпойнта - в період середньовіччя це місто вважалося один осередків життя християнства.

За словами Джо О'Коннелла, поховання Санти - одна й з "найсуттєвіших" таємниць, які приховує історія Ірландії. Однак місцеві з часом забувають про цю спадщину.

"Проблема в тому, що про це поширюється стільки чуток, що люди перестають вірити", - зазначив він в коментарі Irish Independent.

Водночас щороку до Джерпойнта приїжджає близько 10 тисяч туристів, щоб на свої очі побачити гробницю Санти.

"Люди не розуміють, що це єдине місце у світі, яке зберегло реальний будинок звичайної людини тієї епохи", - вважає О'Коннелл.

Зазначається, що наразі могила Санти розташовується в Джерпойнт Парк біля церкви Святого Миколая. Це великий кам’яний саркофаг із різьбою, на якому викарбуваний святий в оточенні двох лицарів-хрестоносців (за легендою, саме вони привезли останки Санти до Ірландії).

Наразі місто охоче підтримує туристичну зацікавленість Сантою та пропонує відвідувачам тематичні екскурсії до гробниці. Серед інших розваг - можна зайнятися рибальством на місцевій річці Нор або насолодитися місцевими краєвидами та вівчарством.

Парк Джерпойнт розташований приблизно за 20 хвилин їзди від ірландського міста Кілкенні. Туди можна легко дістатися з найближчих аеропортів Дубліна або Шаннона.

Водночас ЗМІ зазначають, що Парк Джерпойнт - не єдине місце, де, як кажуть, похований Санта-Клаус. Його останки також можуть знаходитися на батьківщині - в церкві Святого Миколая (Анталія, Туреччина) або ж в крипті Базиліки Святого Миколая (Барі, Італія).

Археологи знайшли поселення, якому не має аналогів у Європі

Нагадаємо, раніше ми згадували про ще одну "загадку історії" - стародавнє поселення неолітичної доби, яке археологи розкопали на болотах Франції.

Йдеться про археологічну стоянку, яка існувала близько 3500 років тому. На ній було знайдено чимало матеріальних знахідок, які дозволять вченим зробити нові висновки щодо життя людей в ті часи. Наприклад, один з предметів, зроблений з перламутру, може виявитися предком сучасного ґудзика.

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