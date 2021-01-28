Чоловіка не бентежили ані інші пасажири, ані оголошення про зупинки.

На «червоній» гілці столичного метро один з пасажирів заснув прямо у вагоні, вмостившись на трьох сидіннях.

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Відповідне фото очевидців оприлюднили «Вартові Еспресо».

Зазначається, що чоловіка не бентежили ані інші пасажири, ані оголошення про зупинки та продавці різноманітних товарів. Примітно, що він був в масці.

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Автор: УНІАН