В Київському метро ліг спати пасажир / t.me/vartovi_kyiv
На «червоній» гілці столичного метро один з пасажирів заснув прямо у вагоні, вмостившись на трьох сидіннях.
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Відповідне фото очевидців оприлюднили «Вартові Еспресо».
Зазначається, що чоловіка не бентежили ані інші пасажири, ані оголошення про зупинки та продавці різноманітних товарів. Примітно, що він був в масці.
t.me/vartovi_kyiv
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