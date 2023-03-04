Китайським парубкам доводиться натягати на себе бюстгальтери та жіночі пеньюари через закон про розповсюдження непристойних матеріалів в інтернеті.

В Китаї моделінгом спідньої білизни доводиться займатися чоловікам: парубки натягають на себе бюстгальтери та жіночі пеньюари, адже гарна білизна - це важлива частина модного "луку". Цей факт не заперечують навіть у Пекіні.

За даними видання New York Post, наразі у комуністичній країні в онлайн мережі головними фігурами індустрії спідньої білизни є саме чоловіки, адже місцевий закон забороняє жінкам демонструвати оголене тіло на сайтах та веб-ресурсах.

Через таку "цензуру" китайські компанії охоче йдуть на співпрацю з чоловіками, закриваючи очі на комічність такого партнерства через побоювання втратити потенційний дохід в разі порушення законодавства. Раніше уряд КНР вже ліквідував деякі бренди, посилаючись на цю причину.

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Як заявив власник бізнесу з прямих трансляцій пан Сюй, в індустрії просто немає вибору:

"Особисто у нас насправді немає вибору. Білизну неможна продемонструвати через наших моделей-жінок, тому ми будемо використовувати для цього моделей-чоловіків"

Цікаво, що згідно зі статистикою Statista, ринок китайського онлайн-шопінгу у 2023 році оцінюється в понад 700 мільярдів доларів. При цьому 10% надходжень забезпечує галузь електронної комерції.

У грудні минулого року компанія пана Сюя показала чоловічу модель у сексуальному шовковистому халаті. Відео зі "звабником" стало вірусним у китайській версії TikTok. Тоді один з коментаторів зазначив, що на диво, жіночий халат виглядає на моделі-хлопці набагато краще, ніж на дівчині.

"На хлопці він сидить краще, ніж на дівчині", - написав він.

Однак деякі коментатори також звернули увагу, що закон порушує баланс рівності між чоловіками та жінкамий, й позбавляє дівчат додаткової можливості на працевлаштування.

У відповідь на це Сюй зазначив, що не бачить проблеми в цьому питанні.

"Багато режисерів цих прямих трансляцій - жінки, вони теж крадуть чоловічі робочі місця?" - заявив він.

Наразі невідомо, скільки ще китайські чоловіки будуть заробляти на лазівці у законодавстві. Як зазначає видання, наразі уряд КНР також приймає доволі жорсткі міри з приводу "жіночоподібних" облич в мережі, тому китайським красеням скоро може стати "несолодко".

Курйозні випадки з чоловіками та спідньою білизною

Зазначимо, що на території України за останні роки сталася ціла низка курйозних випадках з чоловіками, які засвітили свої принади у спідній білизні.

Раніше мешканець Дніпра шокував суспільство спробою покінчити життя самогубством в одних трусах. За словами невдалого самогубця, він просто хотів випробувати себе на міцність.

Також нещодавно групі українців довелося демонструвати свою спідню білизну працівникам митниці: шахраї спробували заховати у трусах діаманти.

Проте іноді фантазія українців заходить ще далі. Наприклад, мешканець Одеси у магазині намагався "розплатитися" статевим органом.

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