У 2020 році кількість посадовців, що декларують біткоїни, зросла.

Депутат Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов задекларував 18 тисяч біткоїнів, що в еквіваленті становить понад 1 мільярд доларів.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Читайте такожДумали, що так і треба: в Кореї випадково зіпсували картину за півмільйона (відео)Зазначається, що найбільша кількість власників задекларованих криптовалют працює у міських радах, Міністерстві оборони та Національній поліції.

Нардепи Олександр та Анатолій Урбанські вже три роки знаходяться у топі рейтингу, їх статки не змінюються — 5 328 та 4 256 біткоїнів відповідно. Депутат Одеської облради Володимир Кривошея вдруге декларує 3 493 біткоїни й також не виходить з топ-п’ятірки.

У п’ятірці лідерів рейтингу співробітник МЗС Петро Ленський, він разом з дружиною Світланою Ленською задекларував 6 528 біткоїнів.

Водночас зауважується, що з топу вибув депутат Одеської обласної ради Олександр Бойченко, який минулого року задекларував 5 750 біткоїнів. У його декларації за 2020-й рік криптовалюти відсутні.

Кількість посадовців, що декларують біткоїни, зросла. Так, у 2016-му криптовалюту задекларували 25 чиновників, у 2020-му — вже 652.

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Автор: Яна Ставська