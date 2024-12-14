Вони, найімовірніше, харчувалися комахами.

Вчені нещодавно виявили в провінції Чубут в Австралії скам'янілість птерозавра віком 178 мільйонів років, яка належить новому унікальному виду. Про це пише InterestingEngineering з посиланням на дослідження в журналі Royal Society Open Science.

Еволюція птеродактилів відбулася в юрському періоді, а найбільш ранні відомі скам'янілості відносяться до пізнього юрського періоду (близько 160 мільйонів років тому). Однак дослідники стверджують, що цей новий вид, що отримав назву Melkamter pateko, жив наприкінці раннього юрського періоду. Це дає змогу припустити, що птеродактилоїди виникли набагато раніше, ніж вважалося.

Однією з особливостей цієї знахідки є місцезнаходження скам'янілості. Скам'янілі останки були знайдені в глибині материка, далеко від узбережжя. Це незвично, оскільки більшість птерозаврів юрського періоду трапляються в морському середовищі і, як вважається, харчувалися переважно морськими мешканцями.

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На відміну від них Melkamter pateko, найімовірніше, харчувався комахами. Це дає змогу припустити, що птеродактилоїди могли зароджуватися у внутрішніх районах, а не обов'язково поблизу узбережжя.

"Можливо, що рання спеціалізація на високомобільній здобичі, такій як комахи, що літають, сприяла еволюційному успіху птеродактилоїдів", - каже Александра Фернандеш, перша авторка дослідження.

Раніше вчені ідентифікували скам'янілості нового виду стародавніх людей, які колись жили в Східній Азії. Їхньою відмінною рисою була надзвичайно велика голова.

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