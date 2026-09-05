Україна отримає САУ 'Марта': що відомо про кількість та терміни постачання

Угоду про виробництво на суму 750 млн євро було укладено наприкінці 2025 року.

Україна отримає 200 самохідних артилерійських установок (САУ) "Марта" у 2027 році на шасі Mercedes-Benz Zetros, замовлених Німеччиною, повідомив представник Краматорського заводу важкого верстатобудування (КЗВВ) в інтерв'ю виданню Оборонка.

Повідомляється, що угоду про виробництво на суму 750 млн євро було укладено наприкінці 2025 року.

"САУ виготовлятимуть на німецьких шасі, які постачають Україні в межах військової допомоги", - йдеться в повідомленні.

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Представник заводу поділився, що САУ виготовлятимуть на німецьких шасі, які постачають Україні в межах військової допомоги. Він додав, що нова САУ має "замінити всю західну 155-мм артилерію з короткими стволами", оскільки західні системи зараз "неможливо нормально обслуговувати, і коштує це дуже дорого".

Окрім цього, вона також має замінити залишки менш точних і далекобійних радянських систем калібрів 122 мм та 152 мм.

Однак, представник заводу не уточнив, чи йдеться лише про заміну західних та радянських САУ, чи всієї артилерії загалом.

"Зараз цей проєкт на стадії реалізації, машини будуть поставлені у 2027-му році. Це було дуже складно, адже лобізм ніхто не скасовував, і там у Німеччині були компанії, що бажали поставити ці гаубиці самотужки. Ми пройшли багато і українських, і міжнародних перепон, щоб це підписати. Допомогла простота нашої гаубиці, доступна ціна і масовість виробництва", - розповів він.

Примітно, що вперше про плани створити САУ "Богдана" з коротким стволом завдовжки 39 калібрів стало відомо у вересні 2024 року.

Україна та Німеччина: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що військові експерти припустили, що на озброєнні ЗСУ вже давно перебувають та захищають небо німецькі зенітні артилерійські комплекси Skyranger 35. Перше офіційне відео з новітньою системою оприлюднив 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк Повітряних сил ЗСУ. На кадрах показано саму установку, а також момент ураження повітряної цілі. Як зауважили експерти, сам факт публічної демонстрації озброєння означає, що певну кількість Skyranger 35 було передано Україні у режимі секретності та без зайвого розголосу.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом російську атаку на аеродром у Лейпцигу, а також угоду щодо посилення можливостей для захисту країн. Зеленський наголосив, що Україна готова допомагати експертизою, досвідом чи в інших площинах, де це потрібно Німеччині. Він додав, що наразі команди вже фіналізують текст Drone Deal, що додасть можливостей для захисту і Німеччині, і Україні.

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