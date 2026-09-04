Мої представники везуть до Москви пропозицію щодо припинення війни в Україні, - Трамп

Він назвав їх "чудовими переговорниками, які провели чудову роботу".

Президент США Дональд Трамп заявив, що його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер везуть до Москви пропозицію щодо завершення війни в Україні. Про це пише Clash Report

"Віткофф і Кушнер планують представити Москві пропозицію щодо завершення війни", - відповів він на запитання журналістів під час пресконференції в Білому домі.

Трамп назвав їх "відмінними переговірниками, які виконали чудову роботу".

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"Потрібно, щоб це було врегульовано. І я це зробив. Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, двох чудових переговорників. Вони зробили чудову роботу, і ми відправили їх, щоб з’ясувати, чи зможемо ми досягти якоїсь угоди, і, можливо, у нас є хороші шанси на це", - сказав президент США.

Він також нагадав, що завершив 8 воєн, але досі не отримав Нобелівську премію миру.

"У відносинах між Росією та Україною існує проблема, пов’язана з особистісними якостями. Зеленський і Путін справді ненавидять один одного. Знаєте, що таке ненависть? Це серйозна ненависть. Ця ненависть заважає їм", - заявив політик.

Трамп при цьому знову стверджує, що президент Росії Володимир Путін не збирається нападати на територію НАТО.

"Я розмовляв із Путіним, я дуже добре його знаю. Путін не збирається нападати на територію НАТО", - сказав президент США.

Візит Віткоффа та Кушнера до Москви

Раніше видання Bloomberg писало, що Росія висловлює песимізм щодо перспектив укладення угоди про припинення війни в Україні.

Зазначалося, що нова поїздка американських представників має на меті перевірити, чи з’явилися можливості для відновлення переговорного процесу. Таким чином, Вашингтон намагається знову запустити дипломатичний канал, однак поки що немає ознак того, що сторони готові істотно змінити свої ключові позиції.

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