Названо найкращий бар Європи та інші унікальні заклади

Серед них є безліч бельгійських барів, а також варіанти в Празі, Німеччині та Румунії, популярні лондонські заклади та деякі місця в Единбурзі.

Від шикарних барів Будапешта, на околиці якого є "скарб" для туристів, до тьмяно освітлених романтичних закладів від Брюгге до Барселони - опубліковано рейтинг найкращих барів Європи. Як пише The Daily Mail, список сформований European Bar Guide.

Загалом у рейтингу названо 100 найкращих барів Європи, від незвичайних барів до історичних пабів. Серед них є безліч бельгійських барів, а також варіанти в Празі, Німеччині та Румунії, популярні лондонські заклади та деякі місця в Единбурзі.

Перше місце - Szimpla Kert, Будапешт

Перше місце посів шикарний заклад у столиці Угорщини - Будапешті. Оригінальний "руїн-бар", Szimpla Kert, сам по собі є головною туристичною пам'яткою Будапешта. З величезним атріумом, присадкуватими інтер'єрами та графіті-оточенням, це не типовий бар.

Відео дня

Там можна побачити тропічні рослини, переобладнані автомобілі та закутки для дослідження.

Щонеділі у закладі працює фермерський ярмарок, який супроводжується народною музикою, художніми виставками та кінопоказами, де можна скуштувати свіжі продукти та місцеві делікатеси.

Друге місце - Retsins Lucifernum, Брюгге

Це ідеальний варіант, якщо ви шукаєте щось незвичайне. Вас зустріне "дворецький", щоб ви могли оглянути особняк з готичним мистецтвом, антикваріатом, а потім бар і садовий внутрішній дворик на першому поверсі.

До того ж, у закладі може бути обмежена кількістю гостей одночасно - 20, тож можна насолодитися шаленою атмосферою в інтимній обстановці.

Третє місце - La Fleur en Papier Doré, Брюссель

Стіни закладу завішані фотографіями. Колись це було місце збору групи художників-сюрреалістів, що надає йому художніх та культурних ознак. У барному гіді написано:

"Це місце - праця любові однієї людини, Жерара ван Брюене, який курував такий чудовий паб, що він став місцем зустрічі Магрітта та сюрреалістичної спільноти".

У барі можна насолодитися живою музикою та смачним пивом.

Четверте місце - Goupil Le Fol, Брюссель

Ззовні заклад виглядає доволі просто, але відразу після входу, ви пройдете тунелем без вікон, повз музичний автомат та інші химерні предмети інтер'єру. Лише потім ви потрапляєте до затишного бару в джазовому стилі.

Звичайно, у закладі пропонують бельгійське пиво, але особливістю там є фруктові вина, настояні на чорній смородині та коньяку.

П’яте місце - Златна Рибиця, Сараєво

Це унікальне місце, яке зайняло п'яте місце. Заклад - у колоніальному стилі, який перекладається як "Золота рибка", розташований у популярному туристичному місті Сараєво в Боснії та Герцеговині.

Він повністю заповнений антикваріатом, гаджетами, акваріумами для золотих рибок та вигадливими абажурами.

Ви не натрапите на цей бар під час прогулянки через центр міста, і це, мабуть, найбільша помилка, яку ви можете зіткнутися з Сараєво. Коротко кажучи: тепер це, по праву, одне з моїх улюблених місць у світі. Жоден візит до Сараєво не буде повним без зупинки тут", - написав один із захоплених клієнтів у відгуках Google.

Шосте місце - Papa Joe's Jazzlokal, Кельн

Це місце джазу та блюзу, воно є улюбленим як місцевих жителів, так і туристів. У путівнику бар описується як "дружній, товариський та блискучий, починаючи від місць, схожих на сцену, і закінчуючи щоденними концертами, які підраховуються на табло перед баром".

Там ви побачите коктейльний автомат, римські руїни і ляльки при вході.

Сьоме місце - t'Brugse Beertje, Брюгге

Ще один заклад у Брюгге, який варто відвідати, - це t'Brugse Beertje, який займає сьоме місце у рейтингу. Це затишний та інтимний бар із високоякісним пивом, як і слід було очікувати в Бельгії.

Переклад назви - "Маленький брюггський ведмедик", але там завжди може бути людно.

Для любителів тут пропонують багато різних видів, що складно буде обрати щось одне.

Восьме місце - Marsella, Барселона

Восьме місце має заклад в Іспанії. Щоб відчути стильну історичну атмосферу, вирушайте до бару Marsella у Барселоні, який має 200-річну історію. Всередині ви побачите вивіски епохи Франко, старовинний декор та старовинний танцпол.

Виглядає майже так, ніби він з часом часом згнив, але зі стилем. Потріскана фарба, зблякла велич та недоторкана атмосфера додають йому привабливості.

Закладе добре відомий своїм абсентом, але пропонує безліч менш міцних напоїв.

Дев’яте місце - U Hrocha, Прага

Типовий чеський ресторан U Hrocha у Празі посідає дев'яте місце у списку. Це традиційний паб з гарними цінами.

"Якщо вам пощастить, ви можете знайти стілець на підвіконні, щоб насолодитися пивом та атмосферою цього традиційного чеського пивного закладу", - сказав один відвідувач.

Більшість місць/столиків зарезервовані для місцевих жителів, тому місце потрібно планувати наперед.

Десяте місце - Le Pot Au Lait, Льєж

Це ще одне абсолютно унікальне місце з графіті, рослинами та таксидермією на стінах, що додає дивної, але водночас привабливої ​​атмосфери. В одному з відгуків було написано:

"Якщо вам подобаються дивні унікальні декори та барвисте освітлення, то це саме те місце. Один із найунікальніших та найвеселіших барів, у яких я коли-небудь був".

Це величезне місце, де переважно є місця на відкритому повітрі, а напої можна замовити самостійно з їхнього великого меню.

Міста, куди вигідно поїхати восени

Як повідомляв УНІАН, туристична компанія порівняла понад 50 популярних напрямків і склала рейтинг міст, де проживання, харчування, транспорт і розваги коштують менш як €100 на людину на добу.

Під час дослідження враховували середню вартість проживання в тризірковому готелі, харчування в недорогому ресторані, чашки кави, проїзного на громадський транспорт і квитків на платні туристичні об’єкти.

Вас також можуть зацікавити новини: