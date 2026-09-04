Вчені вперше змогли 'спіймати' частинки темної матерії

Перші висновки зроблені лише за 220 днів роботи детектора.

Американські фізики зафіксували сигнал, який може виявитися першим прямим свідченням існування темної матерії – невловимої субстанції, що складає майже третину нашого Всесвіту. Про це повідомляє видання Qubit.

Йдеться про результати експерименту LUX-ZEPLIN (LZ), які оприлюднили 1 вересня на конференції з фізики елементарних частинок у Японії.

Аналізуючи дані за 2023–2024 роки, науковці зафіксували спалах світла, що повністю відповідає очікуваному зіткненню з частинкою темної матерії – так званою WIMP (слабковзаємодіючою масивною частинкою).

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Як відомо, сам детектор LUX-ZEPLIN схований на глибині 1,6 кілометра в надрах Сенфордської лабораторії в Південній Дакоті. Це велетенський резервуар із 10 тоннами рідкого ксенону. Працює пастка просто – коли частинка темної матерії проходить крізь землю і стикається з атомом ксенону, виникає світловий спалах, за яким дослідники й визначають, хто спричинив удар.

Навіщо шукати темну матерію

Темну матерію досі ніхто не бачив напряму – про неї судять лише за гравітацією, яка не дає галактикам та їхнім скупченням розпастися. Співавторка дослідження Альвін Камаха з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі доступно пояснила роль темної матерії, назвавши її "космічним клеєм", завдяки якому народився Чумацький Шлях та інші галактики.

"Без неї Всесвіт розвивався б зовсім інакше – і структури, що зрештою привели до появи Сонячної системи, могли б узагалі не виникнути", - розповіла жінка.

Статистична значущість події становить 2,6 сигма. Для офіційного визнання наукового відкриття у фізиці потрібен показник 5 сигма (щоб повністю виключити збіг).

Учені з проєкту LZ зараз мають набагато більше інформації, ніж показали. Їхні перші висновки зроблені лише за 220 днів роботи, хоча насправді детектор збирав дані понад 700 днів. Більшу частину цих записів науковці поки що навіть самі не відкривають, аби завчасно не підігнати результати під очікування.

Всесвіт удвічі старший

Раніше один фізик поставив під сумнів існування темної матерії й уточнив вік Всесвіту. За новою моделлю дослідника, Всесвіту може бути не 13,8, а майже 26,7 мільярда років, а прискорене розширення космосу можна пояснити без темної енергії й темної матерії – лише зміною фізичних констант у часі та "втомленим світлом".

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