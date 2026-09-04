Україна очікує на зростання інтересу до переговорів щодо заморожених активів РФ, - Reuters

Українські політики закликали союзників проявити винахідливість та оперативність у вирішенні проблеми гострого дефіциту бюджету.

Україна бачить, що серед європейських союзників дедалі сильніше зростає прагнення відновити серйозне обговорення питання використання заморожених російських активів. Про це повідомив агентству Reuters високопоставлений урядовець після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, у якій взяв участь Київ.

Українські політики закликали союзників проявити винахідливість та оперативність у вирішенні проблеми гострого дефіциту бюджету.

"З огляду на те, що з початку війни в ЄС заблоковано близько 210 мільярдів євро активів Центрального банку Росії, Нідерланди, Польща, Іспанія та Швеція запропонували відновити дискусію щодо їхнього можливого використання, чому деякі союзники давно протистоять, посилаючись на юридичні питання", - йдеться у статті.

Відео дня

Зазначається, що Україна бачить дедалі більшу готовність європейських партнерів відновити серйозні дискусії та все-таки ухвалити рішення.

Чиновник зазначив, що деякі союзники хотіли б зберегти активи як козир на майбутніх переговорах, але Київ вважає це непотрібним і хоче отримати доступ до коштів уже зараз.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що український уряд веде переговори зі своїми партнерами щодо зміни правової юрисдикції для частини заморожених російських активів.

Важливо, що основна частина коштів зберігається в брюссельському депозитарії Euroclear. Бельгія чинить опір пропозиціям щодо використання коштів через потенційні юридичні ризики у разі відповідних заходів з боку Росії або судових розглядів. Міністр сказав:

"Ми хочемо це обговорити. План створює нові умови, за яких відповідальність за судові спори з Росією лежить не на Бельгії, а на всіх 27 країнах-членах ЄС".

Дефіцит бюджету України

Дефіцит бюджету України цього року становить понад 32 мільярди доларів, і уряд планує покрити його за рахунок коштів ЄС та інших партнерів. Аналогічна сума знадобиться й у 2027 році, сказав Марченко, додавши, що уряд зараз веде переговори зі своїм ключовим кредитором, Міжнародним валютним фондом, щодо бюджетних планів на наступний рік.

Вас також можуть зацікавити такі новини: