Нова спроба США відновити переговори між Україною та РФ не викликає оптимізму, - ВІoomberg

Київ забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа готуються відновити дипломатичні зусилля щодо завершення війни Росії проти України. Американські спецпредставники Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують контакти з представниками обох країн цими вихідними. Візит підтвердив президент Володимир Зеленський.

"Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ. Ми готуємось до цього візиту", - заявив він.

За словами Зеленського, так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, Київ забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути.

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"Наша мета - максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", - заявив глава держави.

Песимізм щодо перемовин

Як пише ВІoomberg, Росія висловлює песимізм щодо перспектив укладення угоди про припинення війни в Україні.

Зазначається, що нова поїздка американських представників має на меті перевірити, чи з'явилися можливості для відновлення переговорного процесу. Таким чином, Вашингтон намагається знову запустити дипломатичний канал, однак наразі немає ознак того, що сторони готові суттєво змінити свої ключові позиції.

Разом з тим, за словами людей, близьких до Кремля, очікування щодо візиту надзвичайно низькі, адже попередні поїздки Віткова та Кушнера до Росії не призвели до прогресу, і немає підстав вважати, що вони зараз привозять прийнятні пропозиції.

Анонімні джерела видання зазначили, що президент Володимир Путін готовий зупинити війну лише на своїх умовах, а вимоги Росії стають жорсткішими, оскільки вона вважає, що має військову перевагу. Журналісти наголошують:

"Незрозуміло, чи висувають американські чиновники якісь нові ініціативи, які допоможуть вийти з глухого кута в переговорах. Путін не показав жодних ознак того, що він готовий відмовитися від своєї вимоги, щоб Україна здала решту території Донецької області".

Заяви Путіна щодо завершення війни

Як повідмоляв УНІАН, ініціатор війни Володимир Путін заявив про шанси на закінчення війни проти Україні, але за однієї умови. За його словами, Україна та Росія мають домовлятися між собою про припинення війни, а інші країни можуть лише підтримати та допомогти в цьому питанні.

Також Путін повідомив, що контакти між Україною та РФ тривають переважно на рівні спецслужб.

Користуючись нагодою, диктатор вчергове звинуватив Україну у "державному тероризмі", заявивши, що це "ускладнює можливості мирного врегулювання".

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