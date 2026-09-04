Польоти не для бідних: American Airlines показала розкішний салон оновленого Boeing-777

В літаку більше не буде місць першого класу.

Найбільший широкофюзеляжний Boeing американської авіакомпанії American Airlines отримав масштабне оновлення. Як повідомляє Business Insider, перевізник представив нові люкси бізнес-класу Flagship Business для свого парку з 20 літаків Boeing 777-300ER. В American Airlines заявили, що тепер це літак із найбільшою кількістю преміальних місць у США – загалом 144 крісла підвищеного комфорту: 70 люксів бізнес-класу, 44 місця преміум-економкласу та 30 крісел Main Cabin Extra з додатковим простором для ніг.

Boeing 777-300ER став третім типом літаків American Airlines, який отримав оновлений Flagship Suite. Вперше цей салон з'явився на нових Boeing 787-9 у червні 2025 року, а згодом, у грудні 2025-го, його встановили на Airbus A321XLR.

Пасажири вперше випробували оновлений інтер'єр Flagship під час рейсу з Нью-Йорка (JFK) до Буенос-Айреса в середу, йдеться у статті. Порівняно з попередньою версією тут з'явилося чимало нових переваг: дверцята в бізнес-класі, більше місця для речей, більше особистого простору та сучасніша розважальна система.

Першого класу більше немає

Мабуть, найпомітніша зміна полягає в тому, чого в новому Boeing 777-300ER вже немає: Flagship First – останнього окремого першого класу серед американських авіаперевізників. Через невисокий попит та перевагу пасажирів на користь якіснішого бізнес-класу цей окремий салон перестануть продавати з 19 листопада.

American Airlines, як і авіаційна галузь загалом, продовжує робити ставку на преміальні подорожі. Пасажири готові платити більше за додатковий комфорт. На початку цього року United Airlines представила новий інтер'єр Elevated для Boeing 787 – із 99 місцями бізнес- та преміум-економкласу. Delta також анонсувала нові салони для майбутніх Airbus A350-1000, які мають з'явитися у 2027 році. Преміальні місця займатимуть половину салону цього літака.

Бізнес-клас є надзвичайно прибутковим для авіакомпаній і забезпечує значну частину їхніх доходів від продажу квитків. Це особливо важливо на тлі того, що частина споживачів скорочує витрати, а конфлікт на Близькому Сході спричиняє зростання цін на авіаційне паливо.

Під час липневого звіту про фінансові результати головний комерційний директор American Airlines Нат Пайпер зазначив, що значну частину таких доходів забезпечують заможні клієнти.

"Майже 60% нашого доходу надходить від домогосподарств із доходом від 150 тисяч доларів і вище, тож цей попит, найімовірніше, збережеться навіть за економічної нестабільності", – сказав він.

Старий салон з'явився ще у 2013 році

Попередня версія бізнес-класу на Boeing 777-300ER дебютувала ще у 2013 році. Тоді вона мала 52 місця і вважалася значним кроком уперед. На відміну від непопулярних схем 2×2×2 та 2×3×2, які American Airlines використовувала на інших широкофюзеляжних Boeing, нова конфігурація дозволяла пасажирам біля вікна не перелазити через сусідів, щоб дістатися проходу. Крім того, ніхто не був змушений сидіти посередині. Старий салон також мав якісніші екрани в спинках крісел, комфортніше та приватніше місце для сну й бар із напоями та перекусами, до якого пасажири могли підійти самостійно. Там подавали напої, фрукти, чипси та печиво. Цей снек-бар залишиться і в новому бізнес-класі 777-300ER.

Новий Flagship Business зберігає схему розташування крісел 1×2×1, пише Business Insider. Біля кожного вікна встановлено одне крісло під кутом до вікна, а в центральній частині – два крісла, повернуті одне до одного. Між ними є перегородка для приватності.

При цьому кожен пасажир має прямий доступ до проходу.

Нові крісла розташовані у 19 рядах. Їх виробляє Elevate Aircraft Seating, раніше відома як Adient Aerospace. Такі самі крісла використовуються і на Boeing 787 American Airlines.

У старій конфігурації було 52 крісла – на 18 менше, ніж тепер.

З'явилися розсувні двері

Одне з найбільш затребуваних нововведень серед пасажирів преміумкласу – розсувні двері.

У старому бізнес-класі дверей не було: замість них використовувалася велика вигнута перегородка, яка забезпечувала певний рівень приватності. Нові двері повністю сертифіковані, і їх уже не потрібно постійно фіксувати у відкритому положенні, як це було спочатку з дверима на Airbus A321XLR. Згодом Федеральне авіаційне управління США схвалило їхню експлуатацію.

Водночас, щоб розмістити в салоні одразу 70 крісел бізнес-класу, American Airlines дещо скоротила відстань між рядами. За даними SeatMaps, у попередній версії бізнес-класу відстань для ніг становила 43 дюйми (109,22 см), а тепер – 42 дюйми (106,68 см). Тобто пасажири втратили лише один дюйм, що в авіакомпанії вважають незначною різницею.

"Під час модернізації будь-якого літака ми використовуємо наявний простір, щоб запропонувати клієнтам різноманітні продукти на вибір", – пояснив представник American Airlines.

Більше місця для речей

В обох версіях салону є спеціальні ніші та відсіки для зберігання речей. Однак у новому варіанті їх стало більше. Зокрема, з'явилися окрема поверхня для напоїв, полиці та спеціальний слот для ноутбука. І старі, і нові крісла обладнані портами USB-A та розетками змінного струму. Але тепер пасажири також отримують бездротову зарядку та USB-C.

Екрани в спинках крісел стали трохи більшими. У бізнес-класі встановлено 17,5-дюймові дисплеї з роздільною здатністю 4K та Bluetooth – суттєве покращення порівняно з попередньою системою. Є також пульт дистанційного керування, хоча сам екран не сенсорний. Крісла отримали режим "Не турбувати", регульоване фонове освітлення та великий столик.

Унікальний режим "шезлонга"

American Airlines зберегла свою запатентовану функцію chaise lounge mode, яка також доступна на Boeing 787. Вона дозволяє пасажирові сидіти вертикально, спираючись на корпус люкса, а ноги витягнути на повністю розкладене ліжко. За задумом авіакомпанії, це має нагадувати відпочинок у шезлонгу на пляжі. Для безпеки в такому положенні передбачений другий запатентований ремінь безпеки.

Flagship Preferred замість першого класу

Вісім колишніх люксів Flagship First, обладнаних поворотним кріслом, яке можна було перетворити на невеликий робочий простір, тепер стали Flagship Preferred. Це вісім збільшених люксів з пуфом, на якому може розміститися ще один пасажир. Завдяки цьому сім'ї можуть разом обідати чи спілкуватися, а колеги – проводити зустрічі. Спеціальна ніша, створена завдяки додатковому простору в передніх рядах салону, також є на Boeing 787.

Забронювати Flagship Preferred на 777 наразі можна без додаткової плати, хоча American Airlines у майбутньому може почати брати за це гроші – так уже роблять деякі конкуренти. Наприклад, аналогічний Polaris Studio у United Airlines коштує від 499 доларів додатково.

Після того як Flagship First стане недоступним для бронювання в листопаді, його також перестануть продавати на окремих трансконтинентальних маршрутах наприкінці березня 2027 року, коли American Airlines збільшить кількість Airbus A321XLR у своєму флоті.

Пасажирам бізнес-класу – доступ до лаунжу

Пасажири Flagship отримують пріоритет під час реєстрації, посадки, проходження контролю безпеки та отримання багажу. Крім того, їм доступний Flagship Lounge, якщо такий зал є в аеропорту. На борту подають страви, розроблені шеф-кухарями, а також преміальні вина та міцні напої. Пасажири отримують дорожній набір, а комплект постільної білизни включає двосторонню подушку з охолоджувальним ефектом, ковдру та матрацну накладку.

Учасники програми лояльності AAdvantage також мають доступ до безкоштовного високошвидкісного Wi-Fi.

Оновили і преміум-економ

На Boeing 777-300ER також з'явився новий салон преміум-економкласу.

Кількість таких місць збільшилася з 28 до 44. Вони пропонують більше простору та приватності, а також покращене харчування, Bluetooth, спеціальне місце для пляшки з водою, бездротову зарядку, USB-C та розетки змінного струму.

Крісла мають регульовані підголівники, а також опори для литок і стоп.

Преміум-економ вважається своєрідною золотою серединою за ціною та комфортом між бізнес-класом і звичайним економом. Однак Boeing 777 настільки широкий, що American Airlines може розмістити тут вісім крісел у ряд, тобто по два пасажири сидітимуть посередині.

Економклас отримав оновлення

American Airlines модернізувала звичайні крісла економкласу та місця з додатковим простором для ніг. Тепер вони мають краще наповнення, сучаснішу розважальну систему та Bluetooth.

При цьому збережено схему розташування по 10 крісел у ряд. Загалом в економкласі 216 місць: 186 у Main Cabin та 30 у Main Cabin Extra. У результаті весь літак тепер має 330 крісел, тоді як раніше їх було 304.

Також повідомляється, що American Airlines активно розширює міжнародну мережу, прагнучи скористатися високим попитом на далекомагістральні преміальні подорожі – квитки до таких напрямків можуть коштувати тисячі доларів. Оновлений Boeing 777-300ER виконуватиме міжнародні рейси до Лондона, Токіо, Сан-Паулу, Буенос-Айреса та Сіднея.

Новини авіагалузі

Нагадаємо, влітку 2027 року пасажири отримають значно більше прямих перельотів між США та європейськими містами. Йдеться, що американська авіакомпанія United Airlines, яка входить до трійки найбільших авіаперевізників США, суттєво нарощує сполучення з Європою. Польоти виконуватимуть із Вашингтона, Нью-Йорка та Денвера.

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