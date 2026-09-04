Вчений знайшов сліди блювоти віком 66 мільйонів років: як вони могли зберегтися

Рідкісність скам’янілості дає уявлення про її унікальність.

Коли геолог Петер Бенніке розламав шматок крейди, видобутої в Стівенс-Клінте в Данії, де чоловік у своєму саду знайшов срібний скарб вікінгів, він помітив усередині дивне скупчення предметів. Про це пише The Daily Galaxy.

Потім він відніс предмет до Геологічного музею Факсе, і після його дослідження Джон Ягт (голландський фахівець з морських лілій) визначив, що всередині знаходяться щонайменше два різних типи фрагментів морських лілій.

На підставі цієї інформації Музеї Східної Зеландії дійшли висновку, що тварина з’їла морські лілії, а потім відригнула їхні неперетравлені залишки.

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Цікаво, що ця скам’янілість класифікується як регургіталіт - збережені залишки матеріалів, які тварина проковтнула і згодом відригнула. Вона свідчить про харчування, що відбулося близько 66 мільйонів років тому на завершальному етапі крейдяного періоду.

"Це надзвичайно рідкісне відкриття", - заявив Єспер Мілан, куратор Геологічного музею Факсе та член Комітету Данекре, у прес-релізі музею.

Чому тварина могла з’їсти морську лілію

Хоча їх називають "морськими ліліями" через їхню квіткоподібну форму, насправді це тварини, представники групи, до якої входять і інші морські тварини, такі як морські зірки та морські їжаки. "Морські лілії", що скам’яніли в цьому скам’янілому екземплярі, жили на дні стародавніх крейдяних морів.

Важливо, що вони не були багатим джерелом їжі для хижаків. Мілан пояснив:

"Морські лілії не є особливо поживною їжею, оскільки вони в основному складаються з вапняних пластин, скріплених невеликою кількістю м’яких тканин".

Вапняні пластини становили більшу частину скелетної структури самих тварин, і тому залишалася обмежена кількість м’яких тканин, доступних для споживання. Ймовірно, хижаком, який залишив цей скам’янілий екземпляр, була якась риба.

Рідкісність скам’янілості дає уявлення про її унікальну природу, вона також розкриває інформацію про взаємовідносини "хижак-жертва", що існували в період, коли утворилася ця скам’янілість.

Хоча кістки та раковини можуть вказувати на те, які види тварин жили та були присутні в конкретному місці в певний період часу, докази того, що одна тварина харчувалася іншою, можна отримати безпосередньо з відригнутих решток.

Мілан пояснив, що ця знахідка демонструє харчові звички тварин приблизно 66 мільйонів років тому.

Чи може це бути справжня блювота

Палеонтолог Пол Олсен із Колумбійського університету висловив додаткові міркування. Він зазначив, що фрагменти морської лілії, судячи з усього, не зазнали значних пошкоджень під час травлення. Вчений заявив

"Краї скам’янілостей дуже гострі й чітко окреслені".

Зазначається, що Олсен описав процес утворення скам’янілості як шлункове виверження, а не справжню блювоту, припускаючи, що тварина могла вивергнути вміст шлунка до того, як він був повністю перетравлений. Хоча він визначив цей екземпляр як яскравий приклад регургіталіту, він все ж засумнівався в тому, чи можна класифікувати його як справжню блювоту.

Як і у випадку з усіма іншими аспектами самої скам’янілості, невідомо, яка тварина її породила. Музей припустив, що це, ймовірно, була риба, тоді як Смітсонівський інститут повідомив, що Мілан припустив, що це була донна акула, зуби якої були пристосовані для подрібнення їжі.

Охоронювана скам’янілість

Відповідно до датського законодавства (Датський закон про природну історію), знахідки, що вважаються особливо науково значущими, мають бути передані до національного музею природної історії, а не зберігатися у приватній власності. Понад 1000 екземплярів отримали статус Danekræ з січня 2025 року.

Важливо, що ця скам’янілість не є найдавнішою з зареєстрованих скам’янілих відрижок. Майже ідентична скам’янілість, що датується приблизно 160 мільйонами років тому, була виявлена в Англії у 2002 році.

Однак, на відміну від цього більш давнішого екземпляра, ця нова скам’янілість є поодиноким випадком хижацтва: хижак з’їв щонайменше два види морських лілій і згодом випустив їх тверді частини тіла. Ці частини тіла зрештою опинилися у вапняку, де Бенніке виявив їх приблизно через 66 мільйонів років.

Новини археології

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