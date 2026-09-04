В США виявили родовища літію, яких вистачить на понад 300 років

Китай контролює переважну частину переробних потужностей.

Більша частина переробленого літію у світі проходить через одну країну – Китай. У пошуках внутрішніх альтернатив геологи в США дослідили стародавні породи Аппалачського хребта, де виявили 2,3 мільйона метричних тонн літію, що підлягає видобутку, чого достатньо, щоб компенсувати 328 років імпорту.

Видання futura-sciences пише, що на даний момент США імпортують понад половину споживаного літію і покладаються на єдину діючу внутрішню шахту. У той час як Австралія, Чилі та Китай домінують у світовому видобутку, Китай контролює переважну частину переробних потужностей. У результаті майже весь літій, що видобувається у світі, має пройти через китайські переробні підприємства, перш ніж надійде до виробників акумуляторів. Така висока концентрація переробних потужностей призвела до включення літію до списку критично важливих мінералів США.

Оцінка в 2,3 млн метричних тонн ґрунтується на даних двох окремих регіональних оцінок:

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Південні Аппалачі: цей регіон, розташований переважно на території штату Кароліна, містить, за оцінками, 1,43 млн метричних тонн оксиду літію. Одного цього родовища достатньо, щоб покрити 201 рік нещодавнього імпорту США;

Північні Аппалачі: ця північна ділянка, розташована переважно в штатах Мен і Нью-Гемпшир, містить, за оцінками, 900 000 метричних тонн.

Літій міститься у грубозернистих магматичних породах, відомих як пегматити, у вигляді світло-зеленого мінералу під назвою сподумен. Ці утворення кристалізувалися понад 250 мільйонів років тому. Однак пегматитові родовища, як правило, утворюються у вигляді численних дрібних, розкиданих утворень. Хоча загальний обсяг запасів у регіоні значний, розкиданість родовищ часто збільшує витрати на видобуток, ускладнює логістику гірничих робіт і створює серйозні екологічні проблеми.

Раніше УНІАН повідомляв, що Китай виявив нове величезне родовище золота та міді там, де його не повинно бути.

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