В консульстві РФ в Бонні працювали шпигуни під прикриттям дипломатів, - Bild

За інформацією видання, європейські дипломати вважають російське консульство у Бонні центром підтримки гібридних операцій.

В консульстві РФ у Бонні могли працювати приблизно 15–20 російських агентів, які маскувалися під дипломатичних співробітників, повідомляє Bild.

Видання посилається на внутрішню інформацію з брюссельських кіл. Фактично ці люди працювали на російські спецслужби - Службу зовнішньої розвідки (СВР), Федеральну службу безпеки (ФСБ) та Головне розвідувальне управління (ГРУ).

Консульство, за даними видання, могло бути майданчиком для діяльності російської розвідки в Європі. Варто наголосити, що інформація про кількість агентів та їхню діяльність походить саме від джерел Bild і не подається німецькою владою як офіційно оприлюднений факт.

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За інформацією видання, європейські дипломати вважають російське консульство у Бонні центром підтримки гібридних операцій.

Припускається, що кампанії, які звідти координувалися, були спрямовані не лише проти Німеччини. Серед цілей називаються країни Бенілюксу, інституції Європейського Союзу та штаб-квартира НАТО в Бельгії.

З цієї причини рішення Берліна про закриття генконсульства, за оцінкою джерел видання, не варто розглядати винятково як символічну відповідь на спробу диверсії в аеропорту Лейпцига.

Напруження між Росією та Німеччиною

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччина вперше поклала на Росію відповідальність за спробу атаки безпілотниками з вибухівкою в районі аеропорту Лейпцига. За даними Politico, Берлін має намір вимагати нових санкцій ЄС проти РФ. Міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль підкреслив, що російське керівництво "ставиться до Німеччини з відкритою ворожістю". За його словами, спроба атаки в Лейпцигу стала свідомим кроком Москви, спрямованим на погіршення й без того напружених відносин між двома країнами.

Також ми писали, що німецький підприємець у сфері оборони Штефан Туманн заявив, що саботажні операції, які РФ проводить проти його країни, є "актом війни… що контролюється та координується тут російськими збройними силами". Туманн відкинув термін "гібридна війна", який лідери ЄС використовують для опису кампанії Кремля в Європі. Підприємець підкреслив, що "Німеччина і Росія перебувають у стані війни". Таке попередження пролунало на тлі того, як Берлін посилює свою позицію щодо підозр у російському саботажі.

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