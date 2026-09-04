Чи дійсно кияни масово тікають з міста: Kyiv Independent відреагувало на популярні дописи

Вже понад тиждень московські війська щодня атакують Київ, порушуючи роботу підприємств, шкіл та повсякденне життя мешканців міста.

Поки Росія продовжує повітряні удари по Києву, у мережі поширюється дезінформація про те, що мешканці масово тікають з міста, створюючи враження колапсу та паніки, повідомляє Kyiv Independent.

Видання поділилося, що вже понад тиждень московські війська щодня атакують Київ, порушуючи роботу підприємств, шкіл та повсякденне життя мешканців міста.

Однак паралельно з цими ударами у соціальних мережах поширюються фотографії та відео, які нібито показують затори на дорогах і натовпи киян, що намагаються втекти зі столиці.

Відео дня

"Серед них – вирвані з контексту відео про рух на вулицях Києва або фотографії, зроблені зовсім не в Україні, – і все це супроводжується маніпулятивними або неправдивими підписами", - зазначається в статті.

Один допис від 1 вересня в X, який набрав півмільйона переглядів і супроводжувався текстом "масовий відтік цивільного населення з (Києва)", насправді показує, судячи з усього, сцену в годину пік на одній зі станцій київського метро.

Видання зауважило, що мережа київського метро не виходить за межі міста.

Інший допис від 29 серпня містить нічні кадри величезного затору біля платного пункту пропуску, що охоплює десятки смуг руху, з підписом: "Величезний затор на виїзді з Києва: мешканці тікають з міста".

"Не враховуючи той факт, що в Києві немає дороги таких розмірів, на фото насправді зображено платний пункт "Вучжуан" – найбільший платний пункт у Китаї", - поділилося видання.

Інший допис, опублікований 29 серпня на офіційній сторінці "Our Country Our Choice" – групи, яка позиціонує себе як прихильників ідеології "Америка понад усе" і очолюється колишнім полковником Збройних сил США та затятим критиком України Дугласом Макгрегором, – нібито демонструє людей, які "масово тікають зі столиці".

На супровідній фотографії зображено ряд автомобілів та групу чоловіків у зимових куртках, хоча нібито на ній показано Україну наприкінці літа.

В статті зазначається, що ця світлина була зроблена за кілька років до нинішньої хвилі атак. На ній зафіксовано людей, які прямували до польського кордону на заході України незабаром після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Додається, що кілька акаунтів також поширили відео про затор у Києві, подавши його як ще один приклад масового відтоку населення з міста.

Видання пояснило, що оригінальне відео, опубліковане минулого тижня, походить від місцевого каналу "Київ Оперативний". В підписі до нього просто йдеться про затор на мосту Патона в центрі Києва під час повітряної тривоги – без жодних вказівок на те, що автомобілі на кадрах намагаються виїхати з міста.

Нещодавно подібні твердження з’явилися в соціальних мережах англійською та іншими іноземними мовами.

"Що стосується соціальних мереж українською та російською мовами, то ці твердження набули відносно невеликого поширення, хоча й не зникли зовсім, – повідомила виданню команда з моніторингу дезінформації технологічної компанії LetsData.

Аналіз LetsData виявив наративи, які зображують Київ як місто, непридатне для проживання, а його повсякденне життя – як таке, що "руйнується" під тиском постійних повітряних тривог та хаосу.

"Акаунти, які LetsData визначила як "зловмисні ресурси", поєднують реальні труднощі, з якими стикаються мешканці міста, з "перебільшеними прогнозами найгіршого сценарію", щоб досягти простої мети – викликати паніку та змусити мешканців тікати", - наголосило видання.

Старший аналітик з питань дезінформації в Європейському центрі передового досвіду з протидії гібридним загрозам (Hybrid CoE) Теа Пелечати описує мету цієї наративи як "кампанію психологічного виснаження".

Вона додала, що незалежно від того, чи є цей контент частиною цілеспрямованої кампанії Кремля, чи просто несвідомо поширюється користувачами в мережі, він у кінцевому підсумку відповідає ширшим цілям Росії.

"По суті, така наративна лінія є формою терору іншими засобами. Натяки на те, що столиця України спорожніла або що її населення масово тікає, покликані змусити українців почуватися ізольованими, покинутими та переконати їх у марності опору", – сказала вона виданню.

Атаки РФ по Києву: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що авіаційний експерт Костянтин Криволап спрогнозував, що ймовірні російські удари по мостах в Києві не зможуть спричинити транспортний колапс в місті, навіть якщо окупантам вдасться пошкодити одну чи кілька переправ. Експерт наголосив, що для того, щоб паралізувати місто, РФ довелося б одночасно знищувати значну кількість критичних об’єктів, на що їй бракує ресурсів. На його думку, більш уразливі до ворожих ударів ТЕЦ та очисні споруди у столиці, проте навіть у разі ураження цих об’єктів, окупантам не вдасться зробити колапс у столиці.

Також ми писали, що радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов розповів, що зараз реактивні "Шахеди" залітають до Києва з усіх боків, але є розуміння, як цьому протидіяти. Він спрогнозував, що кошмар із реактивними "Шахедами" в Києві завершиться тоді, коли в країні буде достатньо перехоплювачів для побудови багаторівневої ешелонованої оборони, щоб реактивні "Шахеди" не долітали до столиці з усіх боків. Флеш поділився, що президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача визначив це завдання як найпріоритетніше.

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