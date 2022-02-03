У США водій так переробив своє авто, що паркувальники не можуть вирішити, штрафувати його чи ні.

У США кмітливі хлопці придумали, як зруйнувати шаблон і уникнути штрафу за неправильну парковку.

На порталі reddit виклали відео, яке показує, як водій заробив штраф, за те, що на стоянці неправильним боком припаркував своє авто. Після цього хлопець звернувся в автомайстерню, де йому переробили машину. Результат був несподіваним - авто мало дві передні частини. І в такому вигляді машина виїхала на вулиці міста, де привернула чимало уваги з боку людей.

Курйоз трапився, коли на одній зі стоянок до такого диво-автомобіля під'їхала машина паркувальника. Самі учасники так званого експерименту спостерігали за всім з боку. "Що ж мені робити?",- прокоментував один з них дії паркувальника. Після декількох хвилин паркувальник поїхав, так і не виписавши штраф. "Ми зробили це!",- відреагували на подію учасники експерименту.

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У коментарях під відео користувачі почали обговорювати, чому в деяких місцях паркуватися задньою частиною автомобіля заборонено.

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