На Сумському напрямку 'ситуація все більше загострюється', - командир батальйону

Спостерігається збільшення випадків застосування російськими окупантами екіпажів FPV.

На Сумському напрямку "ситуація все більше загострюється", ворог нарощує тут свої зусилля. Про це в ефірі "Київ 24" сказав Владислав Павлик на позивний "Танжиро", командир батальйону безпілотних систем, підполковник.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на Сумському напрямку, він зауважив, що активність ворога тут зберігається.

"Хай вона на певних ділянках не дуже велика, але вона зберігається. Противник пробує інфільтрувати свої штурмові групи. Десь йому це вдається, ми його потім вибиваємо. Десь вони ще на підступах не доходять. Ситуація, на мою думку, все більше загострюється", - наголосив "Танжиро".

Він додав, що активність ворога зростає, він нарощує тут свої зусилля. Зокрема, спостерігається збільшення випадків застосування екіпажів FPV. Крім того, окупанти почали застосовувати "Шахеди" вдень.

Ситуація на фронті - останні дані

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого моніторинговий проєкт DeepState заявив, що російським окупантам вдалося просунутися в окремих селах у Сумській та Донецькій областях.

Йшлося про просування у Покровці, Никифоровці, Липівці та поблизу Платонівки. Окупований населений пункт Покровка знаходиться в Сумській області біля кордону з Росією.

