Конфлікт в Ірані спричинив газову кризу в невизнаному Придністровʼї, - Reuters

Запасів палива вистачить на кілька днів, школи вже просять дітей приходити на уроки у теплих светрах.

Конфлікт навколо Ірану спричинив нову газову кризу в невизнаному Придністров’я на території Молдови. Через перебої з постачанням "блакитного палива" регіону загрожують проблеми дефіцитом тепла та електроенергії, пише Reuters.

В так званій Придністровській Молдавській Республіці (ПМР) заявили про критичні перебої з постачанням газу на тлі подій на Близькому Сході, пов’язаних із конфліктом навколо Ірану.

За даними "міністерства економічного розвитку", через ситуацію в регіоні відбулися "критичні перебої" в постачанні газу, що призвело до різкого скорочення доступних обсягів палива. У "відомстві" зазначили, що через дефіцит запроваджено обмеження на використання газу для комерційних потреб та опалення.

Відео дня

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу зазначив, що запасів газу у регіоні залишилося лише на кілька днів. За його словами, перед "владою" Придністров’я стоїть вибір: отримувати газ щодня, навіть якщо він буде дорожчим, чи залишити без опалення школи, дитсадки та житлові будинки.

В "міністерстві" запевняють, що лікарні та дитячі садки продовжать забезпечувати опалення у звичайному режимі. Водночас на місцевих онлайн-форумах батькам уже радили відправляти дітей до школи в теплішому одязі - кардиганах, светрах і жилетах.

Також повідомляється, що через дефіцит палива проблеми вже відчувають деякі галузі промисловості та в Тирасполі.

Раніше Придністров’я тривалий час отримувало російський газ майже безкоштовно через трубопровід, який проходить територією України. Однак минулого року Київ припинив транзит газу на тлі повномасштабної війни з Росією.

Внаслідок цього близько 350 тисяч жителів регіону та більшість промислових підприємств минулого року понад місяць були обмежені в постачанні тепла й електроенергії. З того часу регіон почав закуповувати дорожчий газ у європейських постачальників, однак через конфлікт в Ірані обсяги цих поставок скоротилися.

Наслідки війни в Ірані для газового ринку

4 березня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що доручить уряду Росії розглянути припинення поставок газу на європейський ринок.

Агентство Reuters писало, що на тлі бойових дій на Близькому Сході ціни на газ у Європі цього тижня зросли на 75%. В агентстві відмічали, що така ситуація може знову активізувати в Євросоюзі дебати про заборону імпорту російського газу.

Вас також можуть зацікавити новини: