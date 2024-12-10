Фахівчиня дала кілька порад, як підтримувати цвітіння домашньої рослини протягом тривалого періоду часу.

Орхідеї - чудові кімнатні рослини, доступні в яскравих кольорах, таких як фуксія, білий і фіолетовий. Якщо ви плануєте подарувати орхідею в цей святковий період або вже отримали її, можливо, вам буде корисним дізнатися, як доглядати за цією квіткою, пише Express.

Вирощування орхідей може здатися простою справою, але це не так, особливо коли йдеться про збереження їх цвітіння.

Особливо це складно взимку, коли квітам потрібен дещо інший догляд порівняно з літніми місяцями.

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Ось кілька поширених помилок, яких слід уникати під час догляду за орхідеями.

Перезволоження

Професіонали GardeningKnowHow стверджують, що занадто рясний полив орхідеї є великою помилкою. Забагато води, особливо холодної, спричинить загнивання коренів, що призведе до "загибелі всієї кімнатної рослини".

В ідеалі орхідею варто поливати раз на тиждень, хоча це залежатиме від місця її розташування. Щоб перевірити, чи потребує квітка зволоження, подивіться, чи сухі верхні кілька сантиметрів ґрунту. Якщо це так, обережно полийте рослину.

Підводний полив

Орхідеї не потрібно багато води, щоб квітнути, особливо взимку. У природному середовищі вони звикли до невеликої кількості вологи.

Щоб відтворити природні умови вдома, спробуйте поставити горщик на піддон з галькою та водою або просто збризкуйте листя рослини.

Непотрібна обрізка

Якщо у вашої орхідеї не жовтіють або не чорніють коріння чи листя, її не потрібно обрізати, як звичайні садові рослини.

Якщо ви бачите, що з горщика ростуть корінці, залиште їх, оскільки орхідея росте саме так, за допомогою повітряних коренів.

Прямі сонячні промені

Багато кімнатних рослин люблять світло, але пряме сонце може вплинути на кімнатні рослини, обпаливши їх. У своєму природному середовищі орхідеї звикли до густих лісів, тому важливо розміщувати їх у місцях з яскравим, але непрямим освітленням.

Вони ідеально підходять для ванної кімнати, спальні чи кухні, і їх можна переміщувати протягом року, щоб знайти ідеальне місце. Дайте їм кілька тижнів, щоб вони акліматизувалися у своїх домівках, і незабаром вони почнуть квітнути цілий рік.

Інші поради щодо догляду квітів

Як повідомляв УНІАН, садівники розповіли, як "омолодити" різдвяник. Обрізка різдвяного кактуса стимулює цвітіння, запобігає хворобам і дозволяє ділитися рослиною з близькими.

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