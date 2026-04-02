Жінка під час ремонту будинку виявила загадковий сейф: що в ньому було (фото)

Усередині сейфа виявилися столові прибори та документи.

Жінка, яка займалася ремонтом фермерського будинку, що колись належав її бабусі, не повірила своїм очам, коли випадково виявила старий сейф, вмурований у стіни будинку.

Як пише Mirror, Люсі, власниця будинку, поділилася в TikTok відео моменту, коли їй вдалося його відкрити.

"У цього сейфа не було ключа, і він застряг посеред будинку, поки ми робили ремонт навколо нього, – але потім мій тато знайшов те, що, як йому здалося, могло бути ключем… І ми його відкрили", – розповіла вона.

Усередині сейфа знаходилися столові прибори, листи та конверти, а також невелика фоторамка. Люсі зізналася, що, хоча це були дійсно особливі речі, але, "на жаль, не такі, щоб оплатити ремонт".

Пізніше вона опублікувала новий відеоролик, у якому детально розповіла про вміст сейфа.

"Чесно кажучи, я не могла повірити своїм очам, коли повернула ключ. Ми знайшли дивовижні речі на горищі, тож можна було б подумати, що вміст сейфа буде ще кращим. Але там були столові прибори", – зізналася вона.

Однак один з експонатів все ж відрізнявся. Це була срібна ложка, випущена на честь коронації короля Георга VI та королеви Єлизавети в 1937 році.

Також у сейфі був лист, але він виявився лише квитанцією про сплату прибуткового податку.

Однак ще цікавішим виявилося свідоцтво про шлюб, проштамповане восковою печаткою, і брошура з програмою весільної церемонії, датовані 4 лютого 1961 року.

"Як мило, що вони зберігали сентиментальні речі в сейфі! – написав один із коментаторів. – Напевно, він вогнетривкий".

