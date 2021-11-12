Близько половини українців вважають, що ті, хто сортують сміття, повинні менше сплачувати за його вивезення.

В середньому 40% опитаних українців заявили про готовність сортувати сміття.

Про це повідомили експерти на прес-конференції "Як українці ставляться до сортування сміття?".

Засновник дослідницької компанії "Active Group" Андрій Єременко, посилаючись на результати опитування, повідомив, що майже 46% українців вважають найбільшою проблемою – відсутність баків для сортування або їх незручне розташування.

"Третина опитаних переконані, що в сортуванні немає сенсу, оскільки все сміття змішують і везуть на один полігон. Понад 30% респондентів відповіли, що ще не звикли", - сказав експерт.

Читайте такожВ Індії віряни купаються в річці з моторошною отруйною піною (фоторепортаж, відео)Також, додав Єременко, майже половина респондентів вважають, що ті, хто сортує відходи, повинні менше платити за їх вивезення.

"Більшість українців наразі не знають, що найнебезпечнішим відходом є органіка, тобто харчові відходи, які змішуючись з неорганічними сполуками утворюють шкідливі речовини", - наголосив генеральний директор компанії GreenAge Артем Миргородський.

Як зазначили експерти, ефективно працюють програми розподілу сміття у Львові, Вінниці, Хмельницькому. Зараз муніципалітети Рівного і Києва активно долучаються до цієї ініціативи. Незабаром в столиці з’являться "зелені острівці" - зони, де будуть розташовані баки для сортування сміття.

***Дослідницька компанія "Active Group" провела опитування 20-24 жовтня 2021 року. Методом індивідуального інтерв’ю було опитано 1200 респондентів, які проживають на території України (за винятком окупованих територій Донбасу та Криму). Похибка вибірки: теоретична – при довірчій ймовірності 95% і: відсотку відповідей 50% - +/-2,9%; 25-75% - +/-2,5%; 10-90% - +/-1,7%.

Як повідомляв УНІАН, мережа ресторанів швидкого харчування "МакДональдз" запровадила сортування і переробку відходів у 85 своїх ресторанах по всій Україні.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Альона Кириченко