Поблизу ЧАЕС зафіксували співучих птахів, що імітують чужі голоси

Чижі приваблюють не тільки своїм співом, а й яскраво-жовтим забарвленням.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували чижів, які своїм голосним співом знаменують наближення весни.

За словами фахівців, чиж – жвава, рухлива пташка, яку важко не помітити. Його спів – це дзвінка, переливчаста суміш цвірінькання, посвистів і коротких трелей. Зазначається, що цей птах не співає "по нотах", як соловей, зате робить це часто, охоче й з великою фантазією: у його пісні можна почути елементи співу інших птахів, адже він вправний імітатор", - розповіли у заповіднику.

"Найактивніше чиж співає наприкінці зими та на початку весни, коли ще холодно, але світловий день уже збільшується. Саме тоді його голос звучить особливо доречно, ніби маленький анонс весни серед голих крон", - наголошують в установі.

Зазначається, що незвичне яскраво-жовте забарвлення, яке трапляється у чижів, робить цих пташок ще помітнішими. Однак незалежно від кольору оперення, головна його "візитівка" - це характерний життєрадісний спів.

На кадрах, які оприлюднили дослідники, можна побачити маленьких яскравих пташок та почути їхні голоси.

Інші новини про життя тварин у заповіднику

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували єнотоподібного собаку, що перервав зимову сплячку. Причин для цього може бути декілька. Серед них - тимчасове потепління, недолік жирових запасів, порушення спокою нори або вплив хижака. У природних умовах зимовий сон цієї тварини неглибокий, тому будь-які зміни середовища можуть стати сигналом до пробудження. Ще один чинник – наближення весни.

