Біля Чорнобиля зафіксували рідкісного птаха, який вміє ховатися у снігу (фото)

Раціон цього пернатого складається переважно з ягід, насіння, бруньок і паростків рослин.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксоване рідкісного птаха – орябка лісового. Про це повідомили у заповіднику, фахівці якого зробили фото цієї красивої істоти.

"Цей рідкісний і малопомітний птах із родини тетерукових занесений до Червоної книги України. Орябок мешкає в лісах різного типу, але найбільше полюбляє березові, ялинові та вільхові масиви з густим підліском і добре зволоженим ґрунтом", - розповіли дослідники.

За їхніми словами, раціон цього птаха складається переважно з ягід, насіння, бруньок і паростків рослин. Влітку орябок не цурається й тваринної їжі, а пташенята живляться здебільшого комахами.

Також науковці кажуть, що орябок - справжній майстер маскування: його строкате оперення зливається з лісовою підстилкою, тож побачити цього птаха в природі - велика рідкість. Узимку він може ховатися в снігу, рятуючись від морозів, а сама його присутність у лісі є ознакою здорової екосистеми.

Інші рідкісні тварини

Як писав УНІАН, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували видру річкову. Це досить велика тварина з витягнутим гнучким тілом - спритний хижак з високим рівнем інтелекту утворює чималі групи. Живе переважно у воді, де знаходить їжу - рибу, раків, жуків, крабів та інших безхребетних. Відомо, що це азартні мисливці, які ловлять риби більше, ніж можуть з’їсти. Водночас видри часто виходять на сушу, де полюбляють ковзатись у бруді чи на льоду, а також розважаються також жонглюванням каміння через груди і живіт.

