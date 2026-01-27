Біля Чорнобиля помітили стадо здичавілих корів (фото)

Ночують тварини у закинутому хліву, який став для них природним прихистком від вітру, снігу та морозів.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували стадо здичавілих корів. Про це розповіли у заповіднику, фахівці якого навіть змогли сфотографувати цих цікавих тварин.

За словами дослідників, під час планового патрулювання території Чорнобильського заповідника, фахівці Корогодського природоохоронного науково-дослідного відділення, що знаходиться в південно-західній частині зони відчуження, зустріли відоме стадо здичавілих корів. Підкреслюється, що ці тварини стали справжнім символом і живою легендою цієї місцевості.

За даними фахівців, наразі стадо налічує 12 голів, серед яких 6 дорослих корів і 2 телят. Попри складні погодні умови - морози, глибокий сніг і обмежену кормову базу - тварини перебувають у доброму фізичному стані.

Відео дня

"Вгодованість оцінюється як задовільна й навіть добра, що свідчить про їхню високу адаптацію до життя в дикій природі", - констатують у заповіднику.

Також сліди на снігу "розповіли" дослідникам про нічний візит чотирьох вовків, які підходили впритул до стада. Втім, тварини виявилися не такими вже й беззахисними. Дослідники наголошують:

"Один із биків після цього пішов по вовчих слідах, очевидно, перевіряти територію та продемонструвати свою силу. Справжній охоронець і беззаперечний лідер!".

Харчуються здичавілі корови самостійно, без будь-якої допомоги: розгрібають сніг мордами, дістаючи суху торішню та зелену рослинність. З гілкового корму особливу прихильність вони виявляють до бузку. За даними фахівців, ночує стадо у закинутому хліві, який став для них природним прихистком від вітру, снігу та морозів.

Мешканці Чорнобильського заповідника

Нещодавно у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували лося. Ці тварини, за словами дослідників, зустрічаються навіть у неочікуваних місцях, зокрема, на вулицях населених пунктів, які знаходяться у зону відчуження. Зокрема, співробітники заповідника регулярно зустрічають величних красенів у лісах, галявинах та просто серед вулиць Прип’яті чи поблизу Чорнобиля.

Вас також можуть зацікавити новини: