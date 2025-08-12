Зазвичай біла акація цвіте у травні-червні.

На півдні Одеської області через аномально високу температуру повітря вдруге за сезон зацвіла біла акація.

За словами доктора біологічних наук Івара Русева, це явище спостерігається, зокрема, у місті Татарбунари Білгород-Дністровського району (південна Бессарабія). Цей населений пункт знаходиться за 150 км від Одеси.

"В Татарбунарах, Одеської області, вже пару тижнів спостерігається повторне цвітіння білої акації. У серпні цвітіння не є нормою, але може статися через погодні умови. Зазвичай біла акація цвіте у травні-червні", - зазначив науковець.

Він пояснює, що другу хвилю цвітіння спровокували аномально високі температури та посуха, що вказує на стрес, який відчувають рослини.

Зміни клімату в Україні

Українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська вважає, що в середині століття, через зміни клімату погодні умови в Україні можуть стати дуже складними. Зокрема літо триватиме понад 5 місяців - 150-180 днів. На Херсонщині, Миколаївщині, Одещині, Запоріжжі, частині Донеччини середньодобова температура складатиме 28-30°С й вище, на Дніпропетровщині та Харківщині - 24-26°С, на території Західної України – 18-20°С. У високогірних Карпатах повітря прогріватиметься до +14°, що для цієї місцевості - висока температура.

