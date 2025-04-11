За словами вчених, пестициди у пилу потрапляють до наших будинків через взуття та домашніх тварин.

У будинках по всій Європі було виявлено майже 200 пестицидів під час дослідження пилу. За словами вчених, регуляторні органи повинні звернути увагу на "токсичні коктейлі" хімічних речовин. Про це пише The Guardian.

За попередніми результатами дослідження, вчені виявили 197 пестицидів у будинках 10 європейських країн у 2021 році.

За словами дослідників, понад 40% пестицидів, виявлених у пилу, були пов'язані з високотоксичними ефектами, серед яких рак і порушення гормональної системи людини.

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Зазначається, що кількість пестицидів у кожному домі коливається від 25 до 121, а фермери, як правило, мають вищі рівні пестицидів у своєму пилу.

"У нас є багато епідеміологічних досліджень, які показують, що хвороби пов'язані з сумішами пестицидів", - сказав професор Пол Схіперс з Інституту біологічних та екологічних наук Радбуда.

Він зауважив, що пестициди у пилу потрапляють до наших будинків через взуття, а також їх можуть приносити коти та собаки.

"Якщо ми не роззуваємося на порозі, то заносимо багато бруду ззовні. Домашні тварини також є його джерелом. Існує багато досліджень, які вказують на те, що тварини збирають певні забруднення, в тому числі пестициди, з навколишнього середовища. Інша група - це споживчі товари, які ми приносимо додому ... будь-які пестициди, які ми купуємо в магазині з певних причин, і важливим джерелом є засоби від бліх та кліщів для домашніх тварин", - пояснив Схіперс.

Попри те, що концентрації кожного пестициду в домашньому пилу були незначними, суміші десятків хімікатів можуть впливати на здоров'я, а також збільшувати вплив пестицидів, коли вони зустрічаються у вищих концентраціях на фруктах, овочах та свіжих квітах.

"Такі продукти, як ДДТ (інсектицид, що використовується проти комарів, шкідників бавовнику, соєвих бобів, арахісу - УНІАН), які вже давно заборонені, настільки стійкі, що накопичуються в навколишньому середовищі, тому вони постійно циркулюють... Зараз ми також маємо проблему з Pfas (синтетичні фторорганічні сполуки, які ще відомі, як "вічні хімікати" - УНІАН), яка є точним повторенням цього. Можливо, регулятори можуть розглянути стійкість хімічних речовин - скажімо, хімічна стійкість означає стійкість у навколишньому середовищі, а також накопичення в харчовому ланцюзі, ми, ймовірно, в майбутньому виявимо подібні проблеми з іншими стійкими хімічними речовинами", - зазначив Схіперс.

Інші екологічні проблеми у світі

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