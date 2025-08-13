Передбачається, що рівень річки перевищить 5 метрів.

Столиці американського штату Аляска, місту Джуно, загрожує потужна повінь. Вода проривається з басейну, повз льодовика Менденхолл.

Як пише АР, влада підтвердила, що вода вже проривається через дамбу та деякі жителі Джуно, які опинилися в зоні підтоплення, вже евакуювалися.

Йдеться, що льодовик, який знаходиться приблизно за 19 кілометрів від Джуно, є популярною туристичною пам'яткою. У самому місті проживає понад 30 тисяч людей. На його околицях розташовані будинки неподалік озера Менденхолл, яке знаходиться біля підніжжя льодовика. Більше того, багато будівель виходять прямо до річки Менденхолл, куди прямувала вода з басейну.

Національна метеорологічна служба очікує, що пік повені припаде на період з 8 ранку до полудня середи.

"Це буде новий рекорд, виходячи з усіх наявних у нас даних", - заявила на пресконференції метеоролог Ніколь Феррін.

За даними видання, вже понад 10 років, як повені в цій частині Аляски стали щорічною проблемою, останніми роками вони змивали будинки та затоплювали сотні будівель. Цього року влада встановила тимчасові бар'єри, сподіваючись захистити від масштабних руйнувань кілька сотень будинків у зоні затоплення.

Причина повеней у тому, що через глобальне потепління невеликий льодовик поруч із Менденхоллом "відступив", утворивши басейн, який щовесни та літо наповнюється дощовою та талою водою. Коли тиск води стає досить сильним, вона проривається під або навколо крижаної дамби, створеної льодовиком Менденхолл, потім потрапляє в однойменне озеро, а пізніше - до річки Менденхолл.

Перед проривом рівень води в басейні стрімко підіймався - до 1,22 метра на добу в особливо сонячні або дощові дні.

У 2023 і 2024 роках Джуно пережив рекордні повені: у серпні минулого року рівень річки досяг 4,9 метра, що на 30 сантиметрів вище за попередній рекорд. Затоплення поширювалося все далі на долину Менденхолл. Цього року прогнозується пік від 4,96 до 5,12 метра.

За даними Університету Аляски Південно-Східної та Центру адаптації до зміни клімату, під час великого прориву може вилитися до 57 мільярдів літрів води - еквівалент майже 23 тисячам олімпійських басейнів. Під час минулорічної повені швидкість потоку в річці Менденхол становила приблизно половину від потоку Ніагарського водоспаду. Було пошкоджено майже 300 житлових будинків.

Як зазначає ЗМІ, цього року в районі лиха встановили тимчасову греблю, довжина якої близько 4 кілометрів. Бар'єри "Hesco" (величезні мішки з піском), за словами керівника служби надзвичайних ситуацій Райана О’Шонессі, мають захистити понад 460 об'єктів під час підйому води до 5,5 метра.

Згідно з прогнозами вчених, прориви відбуватимуться 25-60 років - доти, доки льодовик Менденхолл виконує функції крижаної дамби, що перекриває басейн.

Зміна клімату - останні новини

Нагадаємо, за даними членкині Національної академії наук США Світлани Краковської, в середині століття через зміни клімату погодні умови в Україні можуть стати дуже складними. Зокрема, літо триватиме понад 5 місяців та "вдарить" по високогірних Карпатах.

За словами фахівчині, у майбутньому сценарій залежать від того, як населення ставитиметься до навколишнього середовища, які джерела енергії використовуватимуть люди, тощо.

Також повідомлялось, що на Одещині через аномальну спеку знову зацвіла акація. Це явище спостерігається, зокрема, у місті Татарбунари Білгород-Дністровського району.

"В Татарбунарах, Одеської області, вже пару тижнів спостерігається повторне цвітіння білої акації. У серпні цвітіння не є нормою, але може статися через погодні умови. Зазвичай біла акація цвіте у травні-червні", - розповів науковець Іван Русєв.

