В Україні можуть обмежити доступ до держпослуг для ухилянтів та осіб в СЗЧ, - депутат

Є ініціатива зробити так, щоб ці категорії людей мали "некомфортне життя" з погляду користування послугами, які надає держава.

В Україні хочуть запровадити нові обмеження для чоловіків, які тривалий час ухиляються від служби в війську та тих, які самовільно залишили частину. Про це народний депутат України, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів в етері Еспресо.

За його словами, наразі є питання щодо військових, які самовільно залишають частину (СЗЧ), а також щодо чоловіків, які ухиляються від призову від початку повномасштабного вторгнення.

"Нам треба щось зробити, аби зменшити цей розрив. І про ухилянтів, - це та частина людей, яка протягом повномасштабної війни не з’являється до центрів комплектування і не стає на облік", - сказав він.

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Він розповів, що з урахуванням пропозицій, які були від попереднього міністра, є ініціатива зробити так, щоб ці категорії людей мали "некомфортне життя" з погляду користування послугами, які надає держава.

"Є думка прийняти відповідні зміни, як-то кажуть, зробити некомфортне життя з точки зору користування тими або іншими послугами, які надає держава. Можна обмежити купівлю-продаж, обмежити керування транспортним засобом, можна обмежити керування банківськими послугами. От всі ці послуги, які саме надає держава. Я не кажу про будь-які силові методи, ламати двері, когось тягнути кудись - я сам не є прихильником цього", - пояснив депутат.

Він також підкреслив, що суспільство має відповідний запит на справедливу мобілізацію.

"Але при цьому в нас є частина людей, яка ухиляється. По факту, вона просто не хоче воювати, і це теж треба вже якось визнати. Ну, а держава - це така інституція, яка повинна дбати саме про безпеку України в цілому", - підсумував він.

Покарання для ухилянтів та тих, хто самовільно залишив частину – що обговорюється

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Федієнко говорив, що обговорюється ідея повернутися до механізму блокування банківських карток та посвідчень водія чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації, ігноруючи повістки.

Федієнко не виключав, що буде створений реєстр ухилянтів. При цьому додав, що над цим питанням ще працює Міністерство оборони. За його словами, таким чином буде формуватися окрема політика щодо ухилянтів.

Він наголосив, що для цього потрібно ввести зміни в законодавство. Він нагадав, що у свій час комітет ВР такі зміни підтримав, але вони не були проголосовані в сесійній залі - парламент їх "провалив".

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