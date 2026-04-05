На узбережжі Одещини помітили рідкісного хижака, який полював на гризунів (відео)

За словами дослідника, це рідкісний вид і важлива частина природної екосистеми.

На території національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) у фотопастку потрапив рідкісний хижак, що полює на гризунів, - червонокнижний дикий лісовий кіт. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, нещодавно повідомлялось, що у дику природу парку випустили 5 лісових котів, які пройшли реабілітацію. Однак наразі йдеться не за них, а тварину, зафіксовану на іншій ділянці. Науковець оприлюднив відео, на якому можна побачити красивого кота, який щось шукає на узбережжі.

"Зараз на відео - зустріч в іншій локації нацпарку, біля моря, з іншим диким котом, якій шукає полівок... Лісові коти - рідкісний вид і важлива частина великої природної екосистеми, як і лисиці, і шакали, і борсуки у нашому нацпарку. Без них немає гармонії і збалансованості у дикій природі", - наголошує дослідник.

Дикі лісові коти - що відомо

Як писав УНІАН, в Одеській області, на територію нацпарку "Тузлівські лимани", випустили червонокнижних диких лісових котів, які торік були знайдені малюками. У нацпарку розповіли про їхню долю. Коли дитинчат знайшли біля загиблої матері, вони були ще сліпими. Тривалий час їх виходжували та готували до самостійного життя на Станції юннатів у місті Ізмаїл.

Згодом у фотопастку потрапив один з п’яти хижаків, після чого стало відомо, чим займаються такі коти. Один із них полював на шкідливих гризунів - камера зафіксувала, як хижак спіймав полівку.

