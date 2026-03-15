На Одещині у дику природу випустили рідкісних хижаків: що відомо про їхню долю (фото, відео)

В Одеській області на територію Національного природного парку "Тузлівські лимани" випустили червонокнижних диких лісових котів, які торік були знайдені беззахисними малюками. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, фахівці парку разом із колегами зі Станції юних натуралістів міста Ізмаїл Одеської області повернули у дику природу рідкісних тварин.

"Нарешті довгий шлях реабілітації диких лісових кошенят привів їх до Національного природного парку "Тузлівські лимани". Сім місяців тому їх народилося п’ятеро (відомо, що двох торік віддали до зоопарку - УНІАН)… Коли малят знайшли біля загиблої матері (причина загибелі не встановлена), вони були ще зовсім сліпими. Протягом усього цього часу їх виходжували та готували до самостійного життя на Станції юннатів в Ізмаїлі", - пояснив науковець.

Реабілітація була складною, зазначив дослідник, але фахівці зробили все можливе, щоб кошенята підросли здоровими та, головне, не звикли до людей. Днями тварин, що підросли, перевезли з Ізмаїла на територію нацпарку і випустили на волю, де вони адаптуватимуться до життя без опіки.

Як пояснив Русєв, ділянка, яка обрана для їхнього проживання, є стратегічно важливою: тут багата кормова база (безліч гризунів), пролягає міграційний шлях птахів.

"Головне – тут немає людей, яких ці обережні хижаки так бояться", - наголосив дослідник.

Що відомо про лісового кота

Для України це рідкісний ссавець, що підлягає охороні. Занесений до всіх видань Червоної книги України, охороняється в Карпатському біосферному, Дунайському біосферному заповідниках, Карпатському національному природному парку.

Вага самиць у середньому 3,5 кг, самців - 5 кг. Волосяний покрив від коричневого до сірого забарвлення зі смугами на лобі та з боків. Хвіст пухнастий із чорним кінчиком. Селиться цей рідкісний хижак у горах, глухих лісах, у плавнях, часто влаштовує лігва на плавучих острівцях.

Живиться дрібними гризунами та птахами. За словами фахівців, лісові коти навіть виховані в неволі з дитинства, повністю прирученими не стають, а дорослі "одомашненню" взагалі не піддаються.

Як писав УНІАН, у вересні 2025 року на півдні Одеської області підібрали "зграйку" червонокнижних диких лісових кошенят. Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що кошенята знаходяться у місті Ізмаїл, вони залишилися без батьків, підібрав тварин місцевий житель. За його словами, двох кошенят тоді вже передали у Київській зоопарк. Інших залишили на перетримку в Ізмаїлі, щоб потім віддати до Національного природного парку "Тузлівські лимани", де обіцяли їх відпустити у дику природу.

