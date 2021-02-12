У компанії проводиться моніторинг викидів забруднювальних речовин в атмосферу і водойми.

З 2012 по 2020 рік група "Метінвест" реалізувала в Маріуполі понад 40 екологічних проектів, в які було інвестовано 15 млрд 350 млн гривень.

Про це представники "Метінвесту" повідомили під час засідання постійної комісії Маріупольської міськради з питань екології та охорони довкілля, пише "Обозреатель".

У звіті "Метінвесту" одним з наймасштабніших проектів назвали виведення з експлуатації тих об'єктів меткомбінатів, які генерували найбільші обсяги забруднень: нагрівальні колодязі, деякі цехи агломерації, коксові батареї та доменні печі.

Також ММК імені Ілліча й "Азовсталь" повністю відмовилися від застарілого "брудного" мартенівського виробництва.

Крім того, завдяки реалізації найбільшого в історії України екопроекту на ММК ім.Ілліча вдалося знизити викиди пилу на 90%, а сірки - на 46%. Домогтися цього вдалося завдяки проведенню реконструкції газоочисних установок із заміною системи очищення.

Повідомляється, що на низці доменних печей були змонтовані та введені в експлуатацію системи пилоподавлення азотом, а у 2020 році виконано будівництво аспіраційних систем ливарного двору.

Також виконано реконструкцію газоочисток конвертерів №1-3 та систем аспірації та очищення викидів міксерного відділення. Також на постійній основі виконується переробка металургійних шлаків.

Реалізація цього проекту тривала 7 років, в нього інвестували понад 160 млн дол.Читайте такожУ «Метінвесті» відзвітували про інвестиції в поліпшення екології Кривого Рогу в 2020 році

Як підкреслив начальник відділу охорони навколишнього середовища меткомбінату імені Ілліча групи "Метінвест" Володимир Колодочка, на меткомбінаті протягом 2012-2020 рр. виконано 15 екопроектів, два з них реалізовані раніше від запланованих термінів.

Низка екологічних проектів реалізована й на МК "Азовсталь" під час реконструкції доменної печі №3. Крім того, за рахунок переведення на замкнуті оборотні цикли систем охолодження третьої та четвертої доменних печей знижений забір свіжої морської води й навантаження на шламонакопичувач.

Крім того, був проведений капітальний ремонт доменної печі №4 із заміною електрофільтру на рукавний.

У конвертерному цеху введена установка відділення ділянки сипучих і феросплавів. Також виконана реконструкція системи аспірації міксерів №1,2 з установкою сучасного рукавного фільтра.

У коксовому цеху виконана реконструкція пилоочисної установки. Зазначається, що постійно проводиться очищення стічних вод коксохімвиробництва, що подаються на гасіння коксу.

Щоб знизити рівень впливу на акваторію Азовського моря, виконано капітальний ремонт земснаряда, що забезпечує роботу шламонакопичувача.

Начальник відділу охорони навколишнього середовища меткомбінату "Азовсталь" групи "Метінвест" Лілія Будревич наголошує, що в компанії проводиться моніторинг викидів забруднювальних речовин в атмосферу і водойми.

"Група "Метінвест" покроково і планомірно йде до чистої металургії в Маріуполі. Компанія виконує взяті на себе зобов'язання - природоохоронні заходи", - запевнила Будревич.

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Автор: УНІАН