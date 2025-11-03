Українці не зможуть безкоштовно їздити поїздами за програмою "УЗ-3000" в пікові періоди.

Державна "Укрзалізниця" пропонує скористатись безкоштовними подорожами залізницею на 3 тисячі кілометрів під час низького сезону.

Про це повідомив заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у Facebook.

За його словами, українці не зможуть безкоштовно їздити поїздами за програмою "УЗ-3000" в пікові періоди. Дана програма буде доступна лише тоді, коли вагони їздять напівпорожніми.

"Зараз листопад, це низький сезон мобільності українців. Тільки в потягах до Львова, Ужгорода, Одеси сотні вільних місць на сьогодні - понеділок, 3 листопада. Потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму УЗ-3000. Без жодних нових видатків на ці бонусні місця", - зазначив Лещенко.

Програма "УЗ-3000" - головні новини

Президент Володимир Зеленський доручив напрацювати програму "УЗ-3000", за якою передбачаються безкоштовні подорожі залізничними шляхами України для всіх українців. Таким чином кожен зможе безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути та проїхати 3 тисячі кілометрів.

Пізніше в "Укрзалізниці" прокоментували цю ініціативу та зазначили, що ця програма допоможе розвантажити пікові періоди та знизити ажіотаж на квитки.

