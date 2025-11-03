Видання зазначає, що китайські компанії відмовляються від частини замовленої російської нафти.

Китайські нафтопереробні заводи відмовляються від російських поставок після того, як США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснефть". За оцінками деяких аналітиків, це може призвести до скорочення експорту нафти з Росії до Китаю на 45% або на 400 тисяч барелів на день, повідомляє Bloomberg.

За словами трейдерів, державні компанії Sinopec і PetroChina Co. відмовилися від частини замовленої російської нафти після запровадження нових американських санкцій. Менші приватні нафтопереробні заводи також наразі утримуються від купівлі російської сировини, побоюючись потрапити під обмеження Заходу.

Серед російських сортів нафти, на які вплинули санкції, значиться широко популярний сорт ESPO, ціни на який різко впали.

Відео дня

Зазначається, що Росія закріпила за собою статус найбільшого іноземного постачальника для Китаю частково завдяки тому, що її нафта продається зі значною знижкою через санкції. Тоді як Китай є найбільшим імпортером нафти у світі, і будь-які обмеження на імпорт від сусіда, ймовірно, відкриватимуть шлях для інших світових постачальників. Зокрема США, які на минулому тижні домовилися з Пекіном про торговельне перемир'я.

Китайський НПЗ Yulong, який потрапила до "чорного списку" і зазнав скасування вантажоперевезень західними постачальниками, через відсутність інших варіантів почав активно використовувати російську нафту. Тим часом, за даними Rystad Energy AS, інші приватні нафтопереробні підприємства спостерігають за розвитком подій і утримуються від дій, які можуть підставити їх під санкції.

А зустріч Трампв та Сі лише додала плутанини, додають у Bloomberg. Хоча лідери змогли встановити нові правила торгівлі за деякими категоріями товарів, у жодних публічних заявах не згадувалося, що робити з російською нафтою.

Санкції США проти російських нафтових гігантів

22 жовтня США вперше за часів президентства Дональда Трампа запровадили санкції проти РФ. Під американські обмеження потрапили компанії "Лукойл" та "Роснефть". На питання про можливі нові обмеження проти Росії, американський лідер відповів: "Скоро дізнаєтеся".

Після запровадження американських обмежень, великі державні НПЗ Китаю призупинили імпорт російської нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: