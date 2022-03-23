Кілька днів тому за допомогою супутників НАСА у зоні відчуження зафіксували до п'яти пожеж, але їх було швидко локалізовано, зараз там займань немає.

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України на сьогодні не фіксує перевищення радіаційного фону в містах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра Руслан Стрілець під час інформаційного телемарафону.

"За тією інформацією, яка у нас сьогодні є, радіаційний фон не є перевищеним або критичним у населених пунктах. Ті пости спостереження, які працюють у містах, не фіксують перевищення радіаційного фону. А щодо системи моніторингу якості радіаційного фону у зоні відчуження – у нас поки що втрачений з ним зв'язок, оскільки окупанти фактично переключили передачу цих даних на свої якісь мережі та сервери. Один пост поки що є в доступі, по ньому критичних перевищень ми не фіксуємо", – сказав він.

За його словами, кілька днів тому за допомогою супутників НАСА у зоні відчуження зафіксували до п'яти пожеж, але їх було швидко локалізовано, зараз там займань немає.

Також він прокоментував інформацію про те, що окупанти повністю розрабували центральну аналітичну лабораторію з характеризації РАВ другого класу в Чорнобилі.

"Мені щодня повідомляють про те, що орки щодня займаються тим, що грабують абсолютно все, причому навіть доходить до електрочайників, які були в кабінетах тих людей, які працювали там. Абсолютно все обладнання, абсолютно всі побутові прилади забирають... Фактично вони грабують весь світ і всю Європу, тому що більшість проектів, які реалізовувалися на території зони відчудження, у тому числі будівництво сучасних лабораторій, сучасних центрів, все це здійснювалося за рахунок іноземних коштів, за рахунок тих коштів, які виділялися країнами-партнерами, МАГАТЕ фінансувало деякі проекти", – розповів Стрілець.

Також він висловив впевненість, що за допомогою ЗСУ контроль над Чорнобильською АЕС та зоною відчуження буде повернуто.

"Я з впевненістю можу сказати, що настане той час, коли ми знову зможемо ефективно забезпечувати безпеку таких об'єктів і підтримувати їх у належному стані, як це було багато років до того", – підсумував чиновник.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого внаслідок російського збройного нападу всі об'єкти ДСП "ЧАЕС", розташовані в зоні відчуження, взяли під контроль російські окупанти.

23 березня стало відомо, що російські варвари у зоні відчуження розграбували та знищили новітню лабораторію вартістю 6 млн євро.

За даними Державного агентства з управління зоною відчуження, на базі лабораторії знаходилися високоактивні проби та зразки радіонуклідів, які потрапили до рук ворога.