Бабак став видом, що зникає, через розорані степи та полювання на нього.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" встановили пам'ятник степовому бабаку.

Про це повідомив відомий еколог, співробітник заповідника Іван Русєв у Facebook.

"В пам'ять про тварин, що зникають, в НПП "Тузлівські лимани" вчора (4 липня, - ред.) встановлено монумент бабаку. Завдяки скульптору Тарасу Шевченку, бабак вагою під 80 кг, відучора став справжнім символом і колоритом степів, а також візитівкою нашого нацпарку. Його можна побачити на кордоні "Тузлівська Амазонія", - написав Русєв.

За його словами, степовий бабак став видом, що зникає, через оранку степів і полювання, оскільки представляв у Євразії інтерес як важливий об'єкт хутрового промислу.

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Еколог зазначає, що раніше бабаки в степовій і лісостеповій зонах були масовим видом тварин. Однак тотальне розорювання степової цілини докорінно змінило ареал проживання бабаків. Ця тварина не може існувати на розораних землях, її відтіснили на поклади та залишки цілини.

"Перебуваючи на порівняно обмежених площах стихійного промислу, на початку XX століття тварина виявилася майже знищеною в Україні. Збереглися лише невеликі колонії бабаків на територіях природних заповідників і кінних заводів", - зазначив фахівець.

За інформацією Русєва, на даний час популяція бабаків мешкає на півночі Одеської області, де є досвід успішної інтродукції звіра. Розселення степового бабака також почалося у Тарутинському степу.

"Відомо, що в умовах НПП "Тузлівські лимани" є степові ділянки, які підходять як біотоп для реінтродукції та реакліматизації (реадаптації) цього степового виду ссавців. Але ділянки дуже малі за площею, щоб бабак зміг сформувати стійке поселення", - зазначає еколог.

Довідка УНІАН. "Тузлівські лимани" – національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа — 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм – 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.

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Автор: Лариса Козова