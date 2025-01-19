Величезні зграї ночують на заповідних лиманах, а вдень харчуються на полях.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) з’явилося дуже багато диких гусей, яким довелося покинути історичні місця зимівлі на Херсонщині та у Криму. За словами доктора біологічних наук, співробітника парку Івана Русєва у Facebook, дії російських загарбників на окупованих територіях змушують великі зграї шукати більш комфортні місця.

За його словами, нещодавно він бачив у заповіднику на зимівлі невелику кількість гусей, що прилетіли з Тундри, серед яких - декілька десятків червоноволої казарки. В основному вони тримаються на ночівлі в зоні лиманів Алібей, Хаджидер, Солоний, Джантшейський, Малий Сасик.

"Але останніми днями ми виявили та нарахували ще декілька десятків тисяч білолобих гусей, які ночують на різних лиманах, а харчуються вдень на полях ріпаку та озимини. І зараз загалом вже їх майже 40 тисяч, серед яких декілька тисяч червоноволих казарок", - акцентує науковець.

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Він пояснює, що гуси дуже чутливі до різних шумів, особливо до пострілів під час полювання. Однак в Україні вже 3-й рік полювання заборонено. Водночас якщо пролітають "шахеди" або інші БПЛА гуси відразу реагують та на певний час змінюють місця дислокації.

"Імовірно великі зграї гусей зараз прилетіли до нас додатково під час зими з окупованих орками території Херсонської області та Криму, де вони історично зимують у великій кількості", - вважає вчений.

Він пояснює, що на окупованих територіях російські загарбники знищують і лякають все живе на своєму шляху, зокрема, турбують великі зграї диких гусей. Тому перелякані птахи шукають більш безпечні місця зимівлі.

Що ще відомо про заповідник "Тузлівські лимани" і його науковців

Як повідомляв УНІАН, науковці заповідника "Тузлівські лимани" з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спостерігають за впливом війни на біорізноманіття парку та наголошують, що дика природа - мовчазна жертва війни.

Щоб люди уявили як війна проти України (вибухи, шуми БПЛА тощо) впливає на біорізноманіття, зокрема птахів, вчений навів приклад з Болгарії, де через так звані звичайні феєрверки загинули сотні птахів. Там тільки на невеликій території заповідника "Центральні Балкани" через галасливе святкування Нового року (петарди, феєрверки) загинули понад 600 птахів.

При розтині тіл медики виявили ознаки стресу - крововиливи у черевної порожнини й у черепі тощо.

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