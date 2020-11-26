Слони щодня риються у смітті в пошуках залишків їжі.

На Шрі-Ланці риють рів навколо одного зі звалищ, щоб не пустити до неї голодні стада слонів і зменшити конфлікти між тваринами і жителями сіл.

Про це повідомляє Reuters.

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Десятки слонів щодня прямують з лісу на звалище біля міста Ампара, риючись в купах сміття в пошуках зів'ялих залишків від овочів.

Це стало звичайним явищем на трьох найбільших полігонах країни. За словами офіційних осіб, слони разом із залишками їжі вживають пластик, що повільно їх вбиває. За даними місцевих екологічних груп, в 2019 році через людей помер 361 слон.

Звалище у Ампари було створене близько десяти років тому прямо посеред слонячого коридору, в якому мешкає від 200 до 300 слонів. Електричні паркани не змогли відлякати рішучих тварин.

"Державні установи встановлюють звалища на межі заповідних зон. Як тільки це буде зроблено, слони та інші дикі тварини, що поїдають сміття, загинуть", - кажуть місцеві фермери.

В даний час уряд ухвалив рішення вирити рови навколо звалища, щоб відлякати тварин. Жителі села, яким і так нелегко співіснувати з дикими стадами, кажуть, що ситуація тільки погіршується.

"Дикі слони, які приходять на звалище, тиняються тут вдень і вночі. Вони йдуть в сусідні села і завдають шкоди жителям, їх майну і сільськогосподарським угіддям. Врешті-решт конфлікт між людьми і слонами загострюється, і ми втрачаємо слонів, які є національним надбанням", - кажуть місцеві жителі.

Довідка. На Шрі-Ланці мешкає близько 7500 диких слонів, а населення становить 22 мільйони чоловік. На острові шанують одомашнених слонів, які цілий рік використовують в релігійних і культурних заходах.

Масове вимирання слонів в Африці

Понад 350 слонів померло у північній частині Ботсвани при загадкових обставинах.

Перша серія смертей слонів була зареєстрована в Дельта Окаванго на початку травня. А до кінця місяця там загинуло вже 169 особин. До середини червня їх число збільшилося більш ніж удвічі. За деякими даними, 70% смертей були зосереджені навколо водяних лунок.

На даний момент вчені не знають, що є причиною смерті або чи можуть вони становити загрозу для здоров'я людини.

Серед основних версій розглядають отруєння або невідомий патоген. Сибірська виразка, спочатку вважалася найбільш вірогідною причиною, була виключена. За даними місцевих жителів, слони ходили колами, що свідчить про неврологічне порушення.

"Якщо ви подивитеся на туші, деякі з них впали прямо на обличчя. Це означає, що вони дуже швидко померли. Інші, очевидно, вмирали повільніше, як ті, які ходять навколо. Тому дуже складно сказати, що це за токсин», - зазначив один з учених.

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Переклад: Олена Пилипчак